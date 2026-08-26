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Rakipler fotoğraf sırasına girdi

Güncelleme Tarihi:

#Melissa Vargas#Avrupa Şampiyonası#Filenin Sultanları
Rakipler fotoğraf sırasına girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 08:27

A Milli Voleybol takımının yıldızı Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerinden büyük ilgi gördü.

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Avrupa Voleybol Şampiyona-sı’nda üçte üçle yoluna devam eden Filenin Sultanları, rakiplerinin de hayranlığını kazandı. Letonya ve Macaristan maçlarının yıldızı Melissa Vargas, karşılaşma sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen rakiplerini kırmadı.

Tribünde tam destek

Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın yıldızı Cemre Baysel, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Macaristan maçını tribünde izledi. Oyuncu, Filenin Sultanları’nın 3-0’lık galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.

Rakipler fotoğraf sırasına girdi

 

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#Melissa Vargas#Avrupa Şampiyonası#Filenin Sultanları

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