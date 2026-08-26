Rakipler fotoğraf sırasına girdi

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Avrupa Voleybol Şampiyona-sı’nda üçte üçle yoluna devam eden Filenin Sultanları, rakiplerinin de hayranlığını kazandı. Letonya ve Macaristan maçlarının yıldızı Melissa Vargas, karşılaşma sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen rakiplerini kırmadı.

Tribünde tam destek

Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın yıldızı Cemre Baysel, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Macaristan maçını tribünde izledi. Oyuncu, Filenin Sultanları’nın 3-0’lık galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.