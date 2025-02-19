Ragga Oktay: Bizi küçümsediler

Haberin Devamı

D-Smart’ın futbol ve 90’lar müziklerini bir araya getiren sevilen programı “90’lar Futbol Smart”a katılan sanatçı Ragga Oktay, Berke Kosova ve Semih Sezerli’nin konuğu oldu.

HATIRAN YETER ŞARKISINA KENDİNE HAS STİLİYLE HAYAT VERDİ

Hatıran Yeter şarkısını kendi yorumuyla seslendiren Ragga Oktay, “Hatıran Yeter’i ara ara Ferdi Tayfur’dan dinliyordum ve çok seviyordum. Bu şarkıya renk katabileceğimi düşündüm. Şarkının orijinalinden çok fazla uzaklaşmak istemedik ama aynısı olsun da istemedik çünkü o zaman bu işin bir anlamı kalmıyor. Ferdi Tayfur zaten mükemmel söylemiş. Amacım tamamen renk katmaktı daha bu şekilde söylemek istediğim birçok şarkı var. Yakında da çok iyi tanıdığınız gurbetçi bir sanatçı ile birlikte sürpriz bir düetim çıkıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Sevilen programda, müzik kariyerine başlama hikâyesini de anlatan Ragga Oktay, “Hollanda’da 2. Lig’de futbol oynuyordum ve futbol kariyerim çok iyi gidiyordu. Bir maç sonrası babama beni Galatasaray’da görmek istediklerini söylemişler. Uçağa bindik ve İstanbul’a gittik. Orada bir çim saha vardı oraya doğru ilerlerken beni çağırdılar. O sahada oynamayacağımızı söylediler. Oynayacağımız saha çimento ve taş karışık bir sahaydı. Herkeste düz ayakkabı vardı bense krampon giymiştim. Ayakta durmakta çok zorlandım ve takıma seçilemedim. Böyle bir tecrübem oldu. Aslında müzik kariyerim de İstanbul’a seçmeler için geldiğim o gün başladı. Tesadüfen Unkapanı’ndan geçiyordum. Otobüsün hareket etmesini bekliyordum. Gözümde eski Türk filmleri canlandı. ‘Acaba müzik işine girişsem mi?’ diye düşündüm. Otobüs bir türlü hareket etmeyince indim ve karşıma çıkan ilk plak şirketine girdim ve oradan bir plak anlaşmasıyla çıktım. Müzik kariyerim böyle başladı” dedi.

TÜRKİYE’YE RAP’İ GETİREN KARTEL’İN MÜZİĞİNİ KÜÇÜMSEDİLER

Türkçe rapte yeni nesilin kendisine daha iyi geldiğini açıklayan Ragga Oktay, “Gençlerin önünü açmak, destek olmak gerek diye düşünüyorum. Çünkü zamanında bize yol açan yoktu. Ben ve Kartel dışında Türkçe rap dinlemiyorum. Sagopa Kajmer ve Ceza bizim zamanımızda gurbetçilerin getirdiği müziği çok küçümsediler. Sagopa Kajmer ve Ceza’nın aslında Türkiye’ye rapi getiren kişilerle alakası yok. Ben hep söylüyorum. Türkiye’ye rapi Kartel getirdi, Ragga Oktay da arkasından “Black Music” adında değişik bir tarz getirdi” dedi.