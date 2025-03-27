Rafet El Roman: Şimdiki gençlik çok şanslı

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Şimdiki gençlerin şanslı olduğunu dile getiren El Roman “90’lı yılların başında uzun süre plak şirketi aradım. Şimdiki gençler daha şanslı sosyal medya var. TikTok, YouTube gibi birçok platform var. Güzel bir sesi görmezden gelemezsin. Oradan seslerini daha kolay duyurabiliyorlar. Bizim yıllarımızda çok zordu. Ya bir menajeriniz ya da bir plak şirketiniz olacak ki albüm basılsın, büyük kitlelere ulaşılsın” diye konuştu.

DOKTORUM ‘DELİ GİBİ DANS ETME’ DEDİ

Sahnelerindeki dans performansı da çok konuşulan Rafet El Roman sağlık problemi yaşadığını söyledi:

“30 yıldır sahnede böyle dans ediyorum. Son zamanlarda dizimde ufak bir problem çıktı. Sağ olsun doktorum da ‘Görüyorum deli gibi dans ediyorsun sahnelerde, ne gerek var? Ayağını sabit koy, kalçanı salla’ dedi. Böyle bir önerisi oldu.”