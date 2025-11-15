Projemizi çaldılar

Haberin Devamı

NK Proje şirketinin sahibi Nurcan Karacalar ise projenin kendilerinden izinsiz olarak düzenlendiğini açıkladı:

“2024 yılında seyircisiyle buluşturduğumuz başlık dahil tüm oluşum süreci bize ait olan ‘Hande Bizi Sezen’e Götür’ iznimiz alınmadan Hande Yener tarafından adeta çalınarak bilete açılmıştır. Konuyla ilgili kendisine ihtarname yollanmış olup yasal süreci başlatmış bulunmaktayız.”

Karaca’nın avukatı Feyza Altun’un verdiği dilekçede şu detaylar ön plana çıktı: “Proje Nurcan Karaca tarafından oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince yapılan tecavüzün sonlandırılması, konserlerin durdurulması ya da müvekkile ait olan adının değiştirilmesi, aksi takdirde mali ve manevi haklara tecavüz kapsamında tazminat ve ceza davası açılacağını belirtiriz.”

Haberin Devamı