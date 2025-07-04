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Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu!

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#Prens Emmanuel#Belçika Kraliyet Ailesi#DJ
Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:56

Dünyanın gözleri hep İngiliz kraliyet ailesine çevriliyken Avrupa’nın bir başka köklü monarşisinden gelen ilginç haber gündeme bomba gibi düştü.

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Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin üçüncü çocuğu olan Prens Emmanuel’in prenslikten vazgeçerek gizlice bir başka işe gönül verdiği ortaya çıktı.

Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu

Kraliyet prensinin saraydan gizlice DJ olduğu ve kendine “Vyntrix” adını taktığı öğrenildi.

19 yaşındaki prens, Vyntrix için açtığı Instagram sayfasından neşeli tekno parçaları “Rio”, ‘Palace’ ve “Free”yi yayınladı.

Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu

Belçika medyasında çıkan haberlere göre Vyntrix bir ikili ve 10.000'den fazla takipçisi olan Instagram hesaplarında “deep house ve tech house” müzik yaptıkları yazıyor.

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Haberin duyulmasıyla birlikte Vyntrix hesabının paylaşımlarına "Prens Emmanuel, gerçekten başardın. Ses çok iyi ve çok huzurlu. Bravo, Kraliyet Ailesi ile gurur duyuyoruz. En sevimli kraliyet ailesi” gibi yorumlar gelmeye başladı.

Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu

Prens Emmanuel’in DJ olarak ünü duyulunca Lüksemburg Büyük Dükalığı Sarayı'nın Instagram sayfasındaki bir paylaşımda genç prensin “Rio” adındaki parçası kullanıldı.

Belçika ve Lüksemburg kraliyetlerinden bazı üyelerin de Prens Emmanuel’in DJ sayfasını takip etmeye başladığı görüldü.

Prenslikten vazgeçti, gizlice DJ oldu

Tahtın üçüncü sıradaki varisi olan genç prens, 23 yaşındaki Prenses Elisabeth ve 21 yaşındaki Prens Gabriel'in küçük kardeşi. Ayrıca 17 yaşındaki Prenses Eleonore'nin de ağabeyi.

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#Prens Emmanuel#Belçika Kraliyet Ailesi#DJ

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