Portreleri yarışıyor

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Proje kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri arasında “Türkan Şoray portresi” konulu bir resim yarışması yapıldı.

Ödül töreni, 10 Mayıs’ta İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gecede, dernek başkanı Doğan Tanyer’in şefliğini yaptığı Genç Gönüller Müzik Topluluğu, “Yeşilçam’da Türkan Şoray Şarkıları” başlıklı bir konser verecek.

Türkan Şoray’ın başrol oynadığı Yeşilçam filmlerinde yer alan şarkıların seslendirileceği gecede Türkan Şoray’ın da bir şarkı söylemesi bekleniyor.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere de ödüllerini Şoray takdim edecek. Öğrencilerin resimleri ayrıca 8-10 Mayıs günleri arasında Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Türkan Şoray Portreleri” adıyla sergilenecek.