×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Portreleri yarışıyor

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#İstanbul Sanat Işıktır Derneği#Yeşilçam
Portreleri yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 08:31

İstanbul Sanat Işıktır Derneği, Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a ithafen özel bir yarışma düzenliyor.

Haberin Devamı

Proje kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri arasında “Türkan Şoray portresi” konulu bir resim yarışması yapıldı.

Ödül töreni, 10 Mayıs’ta İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gecede, dernek başkanı Doğan Tanyer’in şefliğini yaptığı Genç Gönüller Müzik Topluluğu, “Yeşilçam’da Türkan Şoray Şarkıları” başlıklı bir konser verecek.

Portreleri yarışıyor

Türkan Şoray’ın başrol oynadığı Yeşilçam filmlerinde yer alan şarkıların seslendirileceği gecede Türkan Şoray’ın da bir şarkı söylemesi bekleniyor.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere de ödüllerini Şoray takdim edecek. Öğrencilerin resimleri ayrıca 8-10 Mayıs günleri arasında Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Türkan Şoray Portreleri” adıyla sergilenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkan Şoray#İstanbul Sanat Işıktır Derneği#Yeşilçam

BAKMADAN GEÇME!