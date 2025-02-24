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Popun 70 yılı sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Emre Altuğ#Kamuran Akkor#Bir Pop Masalı
Popun 70 yılı sahnede
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:56

Emre Altuğ, pop müziğin 70 yılını yansıtan “Bir Pop Masalı” gösterisini Zorlu PSM’de sahneledi.

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Emre Altuğ, 70 yıllık Türk pop müziği tarihine ışık tutan “Bir Pop Masalı” adlı gösterisiyle önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu.

Popun 70 yılı sahnede

Emre Altuğ’a 20 kişilik orkestra, 40 kişilik kadın korosu ve 10 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği gecede Kamuran Akkor ve Murat Karahan konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Barış Falay, Merve Dizdar, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu ve Saba Tümer gibi ünlü isimler de vardı.

Popun 70 yılı sahnede

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Emre Altuğ, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Acayip heyecanlıyım. Aslında 30 senedir yaptığım işi yapacağım ama bu kez sahnede farklı şarkılar olacak. Seçtiğim şarkıların orijinalleri yabancı. İçlerinde aşk, kavga, hesaplaşma var.”

Bana koca bulacaklar

Popun 70 yılı sahnede


Saba Tümer, Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’le birlikte yer aldığı “Kaynat Bakalım” oyunuyla ilgili sorulara da esprili bir yanıt verdi:

“Nilgün ve Nükhet çok heyecanlı, bana koca bulacaklar!”

Popun 70 yılı sahnede

Şerif Sezer - Diren Polatoğlulları
Popun 70 yılı sahnede

Esra Ronabar - Barış Falay

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#Emre Altuğ#Kamuran Akkor#Bir Pop Masalı

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