Popun 70 yılı sahnede

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Emre Altuğ, 70 yıllık Türk pop müziği tarihine ışık tutan “Bir Pop Masalı” adlı gösterisiyle önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu.

Emre Altuğ’a 20 kişilik orkestra, 40 kişilik kadın korosu ve 10 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği gecede Kamuran Akkor ve Murat Karahan konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Haldun Dormen, Barış Falay, Merve Dizdar, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu ve Saba Tümer gibi ünlü isimler de vardı.

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Emre Altuğ, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Acayip heyecanlıyım. Aslında 30 senedir yaptığım işi yapacağım ama bu kez sahnede farklı şarkılar olacak. Seçtiğim şarkıların orijinalleri yabancı. İçlerinde aşk, kavga, hesaplaşma var.”





Bana koca bulacaklar





Saba Tümer, Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’le birlikte yer aldığı “Kaynat Bakalım” oyunuyla ilgili sorulara da esprili bir yanıt verdi:



“Nilgün ve Nükhet çok heyecanlı, bana koca bulacaklar!”

Şerif Sezer - Diren PolatoğlullarıEsra Ronabar - Barış Falay