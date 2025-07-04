Popstar’dan Zeynep’le düete yükseliş öyküsü

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DENİZ SEKİ’YLE TARTIŞMIŞTI

Rıza Tamer’in müzik yolculuğu, 2004 yılında katıldığı “Popstar” yarışmasıyla başladı. Jüri üyesi Deniz Seki’yle yaşadığı tartışmayla o dönem uzun süre konuşulan Tamer, yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Şarkıcı, programdan sonra müzik kariyerine devam etti, ancak arzuladığı çıkışı bir türlü yakalayamadı.

Rıza Tamer, “ Popstar ” yarışmasında kendisine “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var” diyen Deniz Seki’ye şöyle karşılık vermişti: “Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur.”

HER ŞEYİMİ KAYBETTİM

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Özel hayatında da fırtınalı dönemlerden geçen Rıza Tamer, büyük bir aşkla evlendiği eşinden boşandıktan sonra sokakta yaşamaya başladı: “Aşk acısıyla her şeyden vazgeçtim. Eşim, dostum, param, pulum; hepsini kaybettim.”

“Kırık Gitar” adında bir albüm hazırlayan Rıza Tamer, çalışmayı geçen nisan ayında Beyoğlu sokaklarında tanıtmış, çiçek satan çocuklara şarkılar söylemişti.

‘BENDEN SONRA’ ŞÖHRETİ GETİRDİ

3 yıl boyunca sokaklarda kalan, geceleri camilerde ve kaldırımlarda uyuyan Rıza Tamer, o zorlu dönemde de müzikten kopmadı. Sokakta söylediği şarkıları TikTok’ta paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.