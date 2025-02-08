Yıllara meydan okuyorlar... Podyumların şampiyonlar ligi!

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Etkinliğin ikinci gününde gerçekleşen defileler, moda tutkunlarından büyük ilgi gördü. Defilede Özge Ulusoy, Wilma Elles, Demet Şener, Gizem Özdilli, Sema Şimşek ve Ece Gürsel gibi ünlü isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı birçok model, 2025 modasını renkli şovlarla tanıttı.



Kuliste bir araya gelen ve 90'lı yıllara damga vuran ünlü mankenler, organizasyonu gerçekleştiren Erkan Yılmaz ve Akif Örük ile hatıra fotoğrafı çektirerek, “İşte podyumların Şampiyonlar Ligi” yorumunda bulundu.

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Ece Gürsel, geçtiğimiz hafta çıkardığı “İnanamam Yalanlarına” adlı şarkısıyla müzik listelerine hızlı giriş yaptığını söyledi. Gürsel, sektördeki bazı dostlarından beklediği desteği görmediğini ve bundan dolayı kırgın olduğunu da ifade etti: “Bu sektörde kıskançlık ve çekememezlik çok fazla.”