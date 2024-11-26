'Podyum bizden sonra bitti'

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Defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli gibi ünlü isimler yer aldı. Defile sonrası Demet Şener ve Özge Ulusoy ile röportaj veren Gizem Özdilli, “Podyum bu gördüğünüz kadrodan sonra bitti” diye konuştu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sen şımar diye

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Kubilay Aka, iş için Brezilya’ya giden Hafsanur Sancaktutan’a yaptığı jestle sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, sevgilisine çiçek yolladı. Sancaktutan, “Aşırı şımardım. Brezilya’ya da çiçek göndermezsin” notuyla paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi. Aka, oyuncuya “Sen şımar diye hep” mesajıyla karşılık verdi.

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Havaalanında tatlı karşılama

Mısır tatilinden dönen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Muhabirler, doğum günü olan Erçel’i pastayla karşıladı. Oyuncu, teşekkür ederek pastanın mumlarını söndürdü. (Sayit DURMAZ)

Aşkını ilan etti

Cem Yılmaz’dan 2013 yılında boşanan ve Kemal adında oğlu olan Ahu Yağtu yeni bir aşka yelken açtı.

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Oyuncu, sosyal medya hesabında sevgilisi Orkun Pa ile fotoğrafını paylaşarak ilişkisini herkese ilan etti. Yağtu, bu kareyle sevgilisinin yeni yaşını “Doğum günün kutlu olsun aşkım” mesajıyla kutladı.

Oyunculuk defteri kapandı

Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan, çocukları ve babasıyla yemeğe geldiği Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kaplakarslan, oyunculuğu bıraktığını söyledi: “Çocuklarım benim hayattaki her şeyim. Onların bakımlarıyla ilgileniyorum. Benim için oyunculuk bitti, artık o defter kapandı.” (Sayit DURMAZ)

Sahne kıyafetlerimi bağışlıyorum

Elif Buse Doğan önceki akşam Etiler’deki Nuit Blanche adlı mekânda sahneye çıktı. Performansı öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, sosyal sorumluluk projelerine elinden geldiğince destek verdiğini söyledi.

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Sahne kıyafetlerini de bir kez giydikten sonra bağışladığını açıklayan Doğan, “Kıyafetlerimi sosyal sorumluluk adına önemli yerlere bağışlıyorum. Bu şekilde hem ihtiyaç sahiplerine destek olmak hem de bir fark yaratmak istiyorum” dedi.