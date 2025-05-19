Plak çıktı

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ALBÜMÜN SÜRPRİZİ BİRCE’DEN



Moko Yapım tarafından Atatürk’ün anısına hazırlanan “Vasiyet” albümü, 2 yıllık çalışmayla tamamlandı. Ülkü Adatepe’nin vasiyeti üzerine hazırlanan çalışma, “Vasiyet: Bizden Ata’mıza Sevdiği Şarkılar” adıyla, DMC etiketiyle yayınlandı.

Albüm için ünlü oyuncu Birce Akalay, annesi Yasemin Ergun’la birlikte stüdyoya girdi ve “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” şarkısını seslendirdi.

ŞARKILAR, TÜRKÜLER, MARŞLAR



Albümde Cem Adrian “Fikrimin İnce Gülü”nü, Eftalya Yağcı “Bülbülüm Altın Kafeste”yi yorumladı.

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Lejant’ın “Vardar Ovası” türküsünü okuduğu çalışmada Nalan Altınörs “Nihansın Dideden” şarkısını seslendirdi. Ayrıca Seçil Heper “A Benim Mor Çiçeğim”i, Serel Yereli “Yemen Türküsü”nü, Tuğkan ile Aylin Yeliz “Bir Fırtına Tuttu Bizi” adlı eseri, Zakkum grubu da “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyledi.