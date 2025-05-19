×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Plak çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Vasiyet: Bizden Ata’Mıza Sevdiği Şarkılar#Ülkü Adatepe#DMC
Plak çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 08:21

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin vasiyeti üzerine hazırlanan “Vasiyet: Bizden Ata’mıza Sevdiği Şarkılar” albümünün plak versiyonu müzik marketlerdeki yerini aldı.

Haberin Devamı

ALBÜMÜN SÜRPRİZİ BİRCE’DEN

Moko Yapım tarafından Atatürk’ün anısına hazırlanan “Vasiyet” albümü, 2 yıllık çalışmayla tamamlandı. Ülkü Adatepe’nin vasiyeti üzerine hazırlanan çalışma, “Vasiyet: Bizden Ata’mıza Sevdiği Şarkılar” adıyla, DMC etiketiyle yayınlandı.

Plak çıktı

Albüm için ünlü oyuncu Birce Akalay, annesi Yasemin Ergun’la birlikte stüdyoya girdi ve “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” şarkısını seslendirdi.

Plak çıktı

ŞARKILAR, TÜRKÜLER, MARŞLAR

Albümde Cem Adrian “Fikrimin İnce Gülü”nü, Eftalya Yağcı “Bülbülüm Altın Kafeste”yi yorumladı.

Haberin Devamı

Plak çıktı

Lejant’ın “Vardar Ovası” türküsünü okuduğu çalışmada Nalan Altınörs “Nihansın Dideden” şarkısını seslendirdi. Ayrıca Seçil Heper “A Benim Mor Çiçeğim”i, Serel Yereli “Yemen Türküsü”nü, Tuğkan ile Aylin Yeliz “Bir Fırtına Tuttu Bizi” adlı eseri, Zakkum grubu da “Dağ Başını Duman Almış” marşını söyledi.

Plak çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vasiyet: Bizden Ata’Mıza Sevdiği Şarkılar#Ülkü Adatepe#DMC

BAKMADAN GEÇME!