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Piyano eşliğinde söyledi

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#Şebnem Ferah Konseri#Küçük Çiftlik Park#Konser
Piyano eşliğinde söyledi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 11:07

Şebnem Ferah, biletleri tükenen konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Şarkıcı, 3 özel şarkısını piyano eşliğinde seslendirdi.

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Şebnem Ferah önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluştu. Ferah’ın şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sürprizlerinden biri ise şarkıcının “Ateşe Yakın”, “Yağmurlar” ve “Deli Kızım Uyan”ı yalnızca piyano eşliğinde söylemesi oldu. Ferah, hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Sizi çok özledim. İnsan 30 yıl boyunca sadece şarkı yazarak kendisini ifade edince, konuşması gerektiğinde bazen ne söyleyeceğini şaşırıyor. Ben yine şarkı söyleyeyim. Sizinle olmaktan inanılmaz mutluyum. Meğer hayatlarımızın büyük bir anlamı eksikmiş. Sayenizde bunu fark etmiş oldum"

İki kadın arasında sıkışık hissettim

Piyano eşliğinde söyledi


Ozan Dolunay, konseri izledi. “Seni Tanıyorum” projesinde Elçin Sangu ve Melis Sezen ile başrolü paylaşan oyuncu, “İki kadın arasında kalmak nasıldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sıkışık hissettiğim bir dönemdi. Melis ve Elçin, harika partnerlerdi. Psikolojik gerilim elbette etkiliyor. O dünyadan hemen çıkamıyorsunuz.”

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Piyano eşliğinde söyledi

Naz Çağla Irmak - Saadet Işıl Aksoy

Her yere annemle katılırım

Piyano eşliğinde söyledi


Milli voleybolcu İlkin Aydın, annesi İlkay Aydın ile konserdeydi. Aydın, şampiyonlukla ilgili soruları “Çok mutluyuz, çok gururluyuz” sözleriyle yanıtladı. Muhabirlerin “Her etkinliğe annenizle mi katılırsınız” sorusuna ise Aydın, “Evet, annemle katılırım” diyerek yanıt verdi.

Piyano eşliğinde söyledi

Gaye Su Akyol - Ali Güçlü Şimşek 

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#Şebnem Ferah Konseri#Küçük Çiftlik Park#Konser

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