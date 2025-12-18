'Pırlanta günlerim Sefo'yla geri geldi'

×
POP müziğin ünlü ismi Demet Akalın ve rap’çi Sefo, düet şarkıları “Yerinde Dur”un elde ettiği başarıyla Sony Music’ten Platin Plak kazandı.

Demet Akalın, ödül sonrası Sefo’ya teşekkür etti: “Onunla uzun zamandır iş yapmak istiyordum. Şarkının teaser’ını koyduktan sonra bu kadar ilgi görmesini beklemiyorduk, inanamadık. Çok büyük bir hit yakaladık. Bana pırlanta günlerimi geri getirdiği için çok teşekkür ediyorum. O benim kardeşim gibi.”

Sefo ise “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine bir şarkı yapacağız ama ‘Yerinde Dur’u geçebileceğimizi düşünmüyorum” diye konuştu.

Uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, kullandığı protez saçın yurtdışından getirtildiğini söyledi:

“Bu saç İran’dan geldi. Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim, hemen taktım.”

