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Annesi Aysel Konca’nın demans ile mücadele ettiğini ve babası Erdener Konca’nın da yıllar önce felç geçirdiğini söyleyen Sabancı, şöyle konuştu:

“Annem 2019 yılında, babam da ben 14 yaşındayken hastalandı. Çok uzun yıllardır öyle. Annem melek gibi bir kadın. Ama bu kadar verici olmak, bu kadar başkalarını önüne koymak iyi miydi bilmiyorum. Keşke o kadar olmasaydı. Ben biraz daha kendi hayatını yaşamış olmasını isterdim. Babam da felç geçirdi ben küçükken. Bir tarafı hiç iyileşmedi. Önceden ayağa kalkabiliyordu, şimdi artık o da mümkün değil.”



BEN ÇOK ŞANSLIYIM



Pınar Sabancı, ailesine olan sevgisini “Ben böyle bir anne-babaya sahip olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum” diyerek dile getirdi. İlhan Sabancı’yla evli olan üç çocuk annesi ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Böyle bir eşe, çocuklara ve dostlara sahip olduğum için de çok şanslıyım. İsterdim ki kendi şansımdan biraz annemle babama verebileyim.”