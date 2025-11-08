Pınar Altuğ: Yağmur'la YouTube programı yapacağız

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:47

PINAR Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la birlikte YouTube programı hazırlayacağını açıkladı

. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen ünlü oyuncu, “Yağmur’la YouTube kanalı geliyor. Format sürpriz olsun. Biz ve çeken ekip çok eğleniyoruz. Umarım izleyici de eğlenir” dedi.

“Mutlu Aile Tablosu” adlı tiyatro oyununda rol alan Altuğ, “Normalde bu hafta turne olacaktı, teknik sebeplerden ertelendi. Ben de boş kalınca alışverişe geldim. Yoksa nefes almadan çalışıyoruz” diye konuştu.

Oyuncu, sorular üzerine alışveriş tutkunu olmadığını ve kıyafete çok para harcamadığını da söyledi:

“Bir davet ya da sahne olduğu zaman herkes yeni şeyler bekliyor. Ama ben giysileri defalarca giyerim. Kıyafete para harcamam. Düz giyinen kadınım. Üzerimde aykırı bir şey göremezsiniz. Günlük hayatta marka giymem. Daha çok çanta, ayakkabı ve mücevher severim.”

