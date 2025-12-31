×
Pınar Altuğ: Oyunculukta sınırlarım var

Güncelleme Tarihi:

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 09:40

OYUNCU Pınar Altuğ önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Eşi Yağmur Atacan’ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu’nun cenazesinde sakız çiğnediği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Altuğ, “Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimsenin acısı tartışılamaz. Söylenirse çok şey söylenir ama ben susmayı tercih ediyorum” dedi.

Sosyal medyadaki eleştirilere yanıt veren Altuğ “Hadsiz yorumlara cevap veriyorum. Saygısızlık bir yere kadar. Hadsizlik tehlikeli bir şey. Had bildirmek gerek. Bir şey demeyince daha fena oluyor” ifadelerini kullandı.

Altuğ, oyunculukla ilgili sorulara da yanıt verdi. Oyunculukta sınırları olup olmadığı sorulan Altuğ, “Elbette sınırım var. Bazı sahneler role uygundur ve öyle oynanmalıdır. Eğer bir sahnenin hakkını veremeyeceksem, o rolü oynamam. ‘Bu sahne olmasın’ diyemem. Projenin ruhu önemli” dedi.

