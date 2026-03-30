Petek Dinçöz tarafını seçti: Burcu'nun yanındayım

Haberin Devamı

Şarkıcı, Burcu Güneş’in Demet Akalın, İrem Derici, Ece Seçkin ve Hande Ünsal hakkında yaptığı sert açıklamalarla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Ben Burcu’nun tarafındayım, onu çok seviyorum. Bence bu konuda haklı. Zamanında ben de Gülben Ergen ve Hülya Avşar’ı karşıma almıştım. Şimdiki tartışmalar bana çok komik geliyor.” Dinçöz, geçmişte birlikte çalıştığı Erol Köse hakkında ise konuşmak istemedi: “Vefat eden birinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum.”

Sahne ile ev hayatı arasındaki farkı da anlatan Dinçöz, “Evdeki Petek eşofmanını giyen, temizlik yapan bir kadın. Hatta temizlik hastasıyım” dedi. Şarkıcı ayrıca en büyük yatırımın oğlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Paraya çok değer vermem.”