Petek Dinçöz “İyi bir gurme olmaya adayım”

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Bir yandan da mutlu bir evlilik yürütüyorsunuz. Mutfakla aranız nasıl? Sizi mutfakta sık sık yemek yaparken görmek mümkün mü?

Evde yemekleri mümkün olduğunca ben yapıyorum. Evimizde sürekli bir tencere yemeği olur. Bazen eşim Nida mutfağa girer et yemekleri tepsi yemekleri yapar.

Eşinizle birlikte yemek yapar mısınız?

Beraber mutfağa gireriz. Eşim güzel yemek yapıyor ama biraz dağınık çalışıyor.

Eşinizin yaptığı yemekleri beğeniyor musunuz?

Fırın yemekler, balıklar, makarnalar hepsini yapar. Geçmişte sektörün içinde olduğu için hepsinden bir şeyler kapmış.

“Zeytinyağlı yemekler soframızdan eksik olmaz”

Yaparken en çok keyif aldığınız yemek hangisi? Mutfağınızın olmazsa olmazı nedir? Yemek yapmak kadar yedirmeyi de seviyor musunuz?

Zeytinyağlı yemekler soframızdan eksik olmaz. Neticede İzmirli bir kadınım ve hem yemek yapmayı hem de yedirmeyi severim.

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“Osmanlı mutfağına merak sardım”



Yemek yaparken ilham aldığınız yerler veya tarifler, özellikle takip ettiğiniz bir mutfak kültürü var mı?

Osmanlı mutfağına merak sardım bu ara. Anadolu mutfağını seviyorum.

Seyahatlerinizde farklı mutfaklarla tanışıyor olmalısınız. En etkilendiğiniz yerel mutfak hangisiydi?

İtalyan ve Uzak Doğu mutfağını seviyorum.

“Az yemek ve vaktinde yemek benim için önemli”

Beslenme alışkanlıklarınızda dikkat ettiğiniz özel kurallar var mı? Örneğin bir diyet tarzı mı benimsiyorsunuz?

Az yemek ve vaktinde yemek benim için önemli. Geç saatte yemek yemiyorum.

Gastronomiye olan ilginizi kariyerinizde değerlendirmeyi düşündünüz mü? Örneğin bir yemek kitabı veya bir restoran projesi var mı?

Ben sanatçıyım işim sahne. Gastronomi ise ayrı bir iş ama iyi bir gurme olmaya adayım.

Türk mutfağı denilince aklınıza ilk gelen lezzet nedir? Kendi kültürümüzün hangi yemeklerini sofranızda sık sık görürüz?

Et yemekleri, zeytinyağlılar, hamur işleri bizim mutfağımızın olmazsa olmazı.

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Misafirlerinize özel bir yemek hazırlarken hangi yemeği tercih edersiniz? Sizi yansıtan bir menü oluşturacak olsanız neler eklerdiniz?

Başlangıç çorba daha sonra zeytinyağlı enginar, taze fasulye, dolmalar daha sonra fırında incik ve tatlı.

Yemek yemenin sosyal bir aktivite olduğu düşünülürse, sizin için yemek masasında dostlarla geçirilen zamanın önemi nedir?

Dostlarımla sohbet etmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi seviyorum.

Son dönemde gastronomi dünyasında hangi yenilikler veya trendler dikkatinizi çekiyor? Kendi mutfağınıza bu trendler’den bir şeyler kattınız mı?

Yeni soslar ve bir de değişik yöresel bakliyatlar deniyorum.