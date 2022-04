Pera Bebek için sahneye çıkacaklar

Haberin Devamı

Hem SMA farkındalığı oluşturmak, hem de ilacının etkili olabilmesi için çok az zamanı kalan SMA hastası minik Pera’nın kampanyasına destek olmak için bir araya gelen ünlü sanatçılar Küçükçiftlik Park'ta 'Pera Fest' etkinliğini düzenliyor.



Benim adım Pera!SMA Tip2 hastası bir bebeğim.Size bir kaç sözüm var.Yürüyemiyorum, desteksiz oturamıyorum, ayakta kalamıyorum.Bazen acı çekiyorum. O zaman dünyanın yükünü üstümde taşıyorum.Gözümün içine baktığınızda, gülüşümde HAYATolduğunu görebilirsiniz.Çok çabalıyorum, çünkü bu hastalığı yeneceğime inanıyorum.Beni çok seven annem @cemregogus. O’nu her gördüğümde işaret parmağımla gösteriyorum.Babam @sinkiler parmaklarını içeri saklayıp yumruğunu bana uzattığı anda küçük ellerimle selamlaşıyorum.Babamın da dediği gibi :"Biz bu yola 7 ay önce, 3 kişi çıktık.Şu an bir sürü abim ve ablam var. Onlar da beni çok seviyor.Her gün beni başkalarına duyurmak için çok uğraşıyorlar.Hiç korkmuyorum, çünkü onlar benim çıkaramadığım sesim oluyor.Ben şu an 11,5 kiloyum ve tedavimi olabilmem, sağlığıma kavuşabilmem için 13 kiloyu GEÇMEMEM lazım.Zaman çok hızlı ilerliyor ve ben zamanla yarışıyorum.Tüm bunların yanı sıra; tedavi masrafım benim boyumu geçiyor. Bunun için desteklerinize ihtiyacım var.Lütfen sesimi duyun ve duyurun.Başkalarının da görmesini, haberdar olmasını sağlayın."Bir iyilik yapın. İyiliğinizin adını PERA koyun."Beni görmeniz, benden haberdar olmanız tesadüf olamaz!Küçücük yüreğimle size sesleniyorum.İyileştiğimde SÖZ!SİZİ KALBİMLE KUCAKLAYACAĞIM.