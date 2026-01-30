×
Pep Guardiola'nın Gazze isyanı

#Pep Guardiola#Manchester City#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

İngiliz takımı Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, İspanya’da düzenlenen bir yardım konserinde sahneye çıktı. Filistinli çocuklar hakkında konuşan İspanyol teknik adam, Gazze’de yaşananlara bir kez daha tepki gösterdi.

Guardiola, “Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, ‘Annem nerede?’ diye yalvaran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik” diye konuştu.

Guardiola, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanları gönderiyorlar... Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar.”

