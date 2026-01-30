Pep Guardiola'nın Gazze isyanı

Haberin Devamı

Guardiola, “Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, ‘Annem nerede?’ diye yalvaran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik” diye konuştu.

Guardiola, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanları gönderiyorlar... Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar.”