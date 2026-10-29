×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Pembe Panter'in yıldızı Elke Sommer öldü

Güncelleme Tarihi:

#Elke Sommer#Peter Sellers#Elke Sommer Öldü
Pembe Panterin yıldızı Elke Sommer öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 17:55

Sinemada bir dönem kapandı. Peter Sellers ile birlikte kamera karşısına geçtiği Pembe Panter (Pink Panther) serisiyle hafızalara kazınan Elke Sommer hayata veda etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Alman asıllı olan 85 yaşındaki oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle Los Angeles'taki evinde hayata veda ettiği duyuruldu.

Oyuncunun üvey oğlu Sebastian Walther "Elke Sommer'ın 28 Ekim'de akşam saatlerinde hayata veda ettiğini" belirtti.

Elke Sommer bundan üç ay önce de 32 yıllık kocasını toprağa vermişti.

Sommer 1960'larda Hollywood'da en çok tanınan Alman yıldız olarak hafızalara kazındı.

Pembe Panterin yıldızı Elke Sommer öldü
Elke Sommer, Peter Sellers ile oynadığı Pembe Panter serisiyle hafızalara kazındı.

Paul Newman ile birlikte oynadığı 1963 tarihli The Prize ona Altın Küre ödülü getirdi. Aynı yıl Blake Edwards'ın, Pembe Panter serisinin bir halkası olan A Shot in the Dark adlı filmde kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Bu filmde Peter Sellers ile birlikte oynadı.

Pembe Panterin yıldızı Elke Sommer öldü
Else Sommer, The Art of Love, The Oscar, The Wrecking Crew and The Prisoner of Zenda gibi yapımlarda da rol aldı.

Sommer, son olarak 2017 tarihli A Thousand Kisses adlı animasyon filmde Nette karakterini seslendirmişti.

Pembe Panterin yıldızı Elke Sommer öldü
Elke Sommer 5 Kasım 1940'ta Almanya, Berlin'de Baron Peter von Schletz ile Renata Topp'un kızı olarak dünyaya geldi.

İtalya'da tatil yaparken ünlü yönetmen Vittorio De Sica'nın dikkatini çekti ilk olarak. Sinemaya adım atarken Schletz olan soyadını Sommer olarak değiştirdi. 1960'larda da Hollywood'da yıldız oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elke Sommer#Peter Sellers#Elke Sommer Öldü

BAKMADAN GEÇME!