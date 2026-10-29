Pembe Panter'in yıldızı Elke Sommer öldü

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Alman asıllı olan 85 yaşındaki oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle Los Angeles'taki evinde hayata veda ettiği duyuruldu.

Oyuncunun üvey oğlu Sebastian Walther "Elke Sommer'ın 28 Ekim'de akşam saatlerinde hayata veda ettiğini" belirtti.

Elke Sommer bundan üç ay önce de 32 yıllık kocasını toprağa vermişti.

Sommer 1960'larda Hollywood'da en çok tanınan Alman yıldız olarak hafızalara kazındı.

Elke Sommer, Peter Sellers ile oynadığı Pembe Panter serisiyle hafızalara kazındı.

Paul Newman ile birlikte oynadığı 1963 tarihli The Prize ona Altın Küre ödülü getirdi. Aynı yıl Blake Edwards'ın, Pembe Panter serisinin bir halkası olan A Shot in the Dark adlı filmde kamera karşısına geçti.

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Bu filmde Peter Sellers ile birlikte oynadı.

Else Sommer, The Art of Love, The Oscar, The Wrecking Crew and The Prisoner of Zenda gibi yapımlarda da rol aldı.

Sommer, son olarak 2017 tarihli A Thousand Kisses adlı animasyon filmde Nette karakterini seslendirmişti.

Elke Sommer 5 Kasım 1940'ta Almanya, Berlin'de Baron Peter von Schletz ile Renata Topp'un kızı olarak dünyaya geldi.

İtalya'da tatil yaparken ünlü yönetmen Vittorio De Sica'nın dikkatini çekti ilk olarak. Sinemaya adım atarken Schletz olan soyadını Sommer olarak değiştirdi. 1960'larda da Hollywood'da yıldız oldu.