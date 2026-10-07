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Pembe halıdaki tek Türk olacak

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Victoria's Secret#Los Angeles
Pembe halıdaki tek Türk olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 10:05

DEMET Özdemir, dünyanın en çok merak edilen moda etkinliklerinden Victoria’s Secret Fashion Show’u izlemek üzere Los Angeles’a gidiyor.

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Victoria’s Secret Türkiye’nin özel konuğu olarak 18 Ekim’de düzenlenecek gecede yer alacak olan oyuncu, dünyaca ünlü modeller ve yıldız isimlerle buluşacak.

Özdemir, Pink Carpet (pembe halı) geçidinde de yer alacak. Şovda podyuma çıkacağı kesinleşen isimler arasında Victoria’s Secret’ın yıllarca melek kadrosunda yer alan Adriana Lima ve Candice Swanepoel’in yanı sıra Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia bulunuyor. Gecede Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve KATSEYE de sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

Pembe halıdaki tek Türk olacak

 

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#Demet Özdemir#Victoria's Secret#Los Angeles

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