Pembe halıdaki tek Türk olacak

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Victoria’s Secret Türkiye’nin özel konuğu olarak 18 Ekim’de düzenlenecek gecede yer alacak olan oyuncu, dünyaca ünlü modeller ve yıldız isimlerle buluşacak.

Özdemir, Pink Carpet (pembe halı) geçidinde de yer alacak. Şovda podyuma çıkacağı kesinleşen isimler arasında Victoria’s Secret’ın yıllarca melek kadrosunda yer alan Adriana Lima ve Candice Swanepoel’in yanı sıra Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia bulunuyor. Gecede Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve KATSEYE de sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.