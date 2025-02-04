Pelin Karahan: Prenses değil savaşçı kadınım

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Pelin Karahan, Mag dergisinin şubat sayısına röportaj verdi. 24 Ocak’ta vizyona giren ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminde prensesi canlandıran oyuncu, dışarıdan öyle görünmese de güçlü bir kadın olduğunu söyledi:

“Dışarıdan biraz prenses gibi duruyorum. Çok fazla kendini yormayan, çıtkırıldım biri gibi gözüksem de aslında içeride çok güçlüyüm. Hayatım boyunca öyleydim. Ne kadar sakin dursam da aslında çok hareketliyim. Tabii ki o dışarıda, fotoğrafta, videoda, basında ya da projelerde, işlerde gördüğünüz Pelin’den bambaşka bir Pelin var. Özel hayatımda daha savaşçı, daha hareketli, daha yerinde duramayan, kıpır kıpır, sonuna kadar mücadele eden, yılmayan bir tipimdir.”

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KADIN GÜÇLÜ OLUNCA ERKEK PASİF KALIYOR

Karahan, hayatının her döneminde güçlü olmak zorunda kaldığını anlattı:

“Ben hep güçlü kadın formunda büyümek zorunda kaldım. Bu yorucu, çünkü omzunda bir yük gibi hissettiriyor. Bazen hafiflemek istiyorum ama öyle bir alışmışım ki, bırakamıyorum. Kadının çok güçlü olduğu noktalarda erkekler çok pasif kalıyor, bu da ilişkide dengesizlik yaratıyor. İkili ilişkide ya da evlilikte erkeğe de o gücü paslamak lazım ki hissetsin, onların yaradılışı öyle. Ben uzun zaman bunda zorlandım.”

ÜNLÜ OLUNCA HER ŞEY ÇOK KOLAY SANIYORLAR

Pelin Karahan röportajında ‘şöhretin zorluklarından’ da bahsetti: “Bu şöhretli hayat dediğimiz kavram, sanki sadece dergi çekimleri, röportajlar, galaya katılmalar, tatile çıkmalar ve benzerlerinden ibaretmiş gibi gösteriliyor. Ama aslında sadece bu değil. Bunun arkasında katlanman gereken çok fazla şey var; çalışma hayatı, uzun saatler, koşturmak ve daha bir sürü şey. Bu tarafı görmeyince sanıyorlar ki her şey çok kolay ünlü olunca. Bazı yardımcı oyuncular sete gelip uzun saatler çalışınca anlıyorlar. Olay iki dakika rol yapmak değil. Ezberlemek, tekrar yapmak, beklemek, başka ekiple uyum içinde olmak vesaire. Bunların devamında başarılı olursan ününü devam ettirebiliyorsun. Esas önemli olan kısım bu bence.”

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HALA İZLENİYOR

2007-2011 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Kavak Yelleri’yle tanınan Pelin Karahan, dizinin hâlâ izlendiğini söyledi: “Üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hâlâ insanlar seyrettiklerini söylüyor. Ya da o zaman çok küçük olanlar şimdi büyümüş, ‘Biz sizinle büyüdük’ diyorlar. Demek ki çok doğru ve güzel bir iş yapmışız. Kesinlikle çok doğru bir kadro kurulmuş. O kadro da doğru senaryo ile buluşmuş. Bence herkes o karakterlerin gerçek olduğunu düşünüyordu. Gerçekten Efe, Aslı, Deniz, Mine var ve ailelerinden bir parçaymışız gibi davranıyorlardı. Hâlâ beni sokakta gördüklerinde öyle hissettiriyorlar.”