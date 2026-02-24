Pelin Akil: Sahnede olmak bana çok iyi geliyor

Haberin Devamı

Pelin Akil, “Jekyll&Hyde” müzikalinin kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Hayko Cepkin’le aynı sahneyi paylaşacak olan ünlü oyuncu, oyunun tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçti.

Partneri Hayko Cepkin’le poz veren Pelin Akil çekimden kareleri Instagram sayfasında da paylaştı. Oyunda Lucy karakterine hayat verecek olan Akil ardından sosyal medya hesabında video yayınlayarak yaşadığı heyecanı anlattı. İkiz kızlarının babası Anıl Altan’la 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Pelin Akil şu ifadeleri kullandı:

Negatif insanlardan uzak durun

“Gerçekten kendimi iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Kafamda kendimi konumlandırdığım yerin ötesinde bir potansiyele sahip olduğumu görüyorum.

Haberin Devamı

Şu anda yer aldığım müzikal projede, birlikte çalıştığım yeni arkadaşlarım da bunu bana hissettiriyor. İnsana iyi gelmeyen, onu küçük gören ya da kalbini görmeyen kişilerden uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü onların hissettirdiği negatif duygular, hayattaki potansiyelinizi düşürüyor. Sahnede olmak bana çok iyi geliyor.”