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Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı

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#Peker Açıkalın#Cemil İpekçi#Seyit Onbaşı
Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 16:31

Oyuncu Peker Açıkalın, son halini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt verdi: Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır

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'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın'ın son imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

 Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Peker Açıkalın'a takipçileri yorum yağdırdı.

Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı

Peker Açıkalın, kendisini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt verdi: Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" 
Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı
Çanakkale Kahramanı Kocaseyit

Çanakkale muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 Kg.lık top mermisini kaldırıp taşımasıyla ünlenen ve tarihe geçen Kocaseyit 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır’dır) Köyünde dünyaya geldi. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise aynı köyden Emine Kadın’dır. Aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenerek beş çocuğu dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminde “Çabuk” soyadını aldı.

 



 

 

 

 

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#Peker Açıkalın#Cemil İpekçi#Seyit Onbaşı

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