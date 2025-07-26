Pazarda sebze satan yoksul bir genç kızdı... Şimdi lüks yatlarda, özel jetlerde, sosyetenin kalbinde... Ünlü dergiye kapak pozu verdi

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Bugün podyumlarda fırtınalar estiren, her adımlarıyla milyonlar kazanan modellerin bazıları çocukluk ve ilk gençlik yıllarını gerçekten de zorlu geçirdi.

Zaten hiçbiri de bu gerçeği kimseden saklamıyor... Yoksul ailelerine maddi açıdan destek olmak için çalışırken keşfedilen nice model sonradan kendine belki geçmişte hayal bile edemeyecekleri hayatlar kurdu.

MODA DÜNYASININ 'SÜPERNOVA'SI

İşte bunlardan biri de moda dünyasında Supernova olarak anılan Natalia Vodianova.

Bugün 43 yaşında olan Vodianova, beş çocuğu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan ikinci kocası Antoine Arnault ile mutlu ve maddi açıdan rahat bir hayatı var.

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Ama onun bu günlere gelmesi de hiç kolay olmadı.

Bu konuya birazdan döneceğiz ama Vodianova ile ilgili son gelişmeye bir bakalım önce.

FOTOĞRAFLARI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Rus model, bu yıl 80'inci yaşını kutlayan Elle dergisinin Arap ülkeleri için hazırlanan baskısına kapak pozu verdi. Bryce Anderson'ın objektifi karşısına geçen Vodianova, bu çekim için ünlü moda markalarının tasarımlarını giydi.

Ünlü modelin dergi için verdiği kapak pozu ve iç sayfadaki pozlar da gün yüzüne çıktığı andan itibaren bazı tartışmaların da odağında yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları Natalia Vodianova'nın zaten güzel olan yüzüne çok fazla fotoşop uygulaması yapıldığını ileri sürdü.

'GÖRÜNCE TANIYAMADIK'

Hatta derginin kapağı için çekilen bir başka pozda da hayranları Natalia Vodianova'yı tanıyamadıklarını sanki yapay zeka ürünü gibi göründüğünü ileri sürdü.

İlk evliliğini yaptığı İngiliz emlak kralı Justin Portman'dan üç, şu anda evli olduğu Antoine Arnault'tan iki çocuğu olan Natalia Vodianova artık eskisi kadar sık podyuma çıkmıyor, objektif karşısına geçmiyor. Sadece özel projelerde seçerek görev alıyor.

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Ünlü model geçtiğimiz hafta da Fransa'nın gözde tatil beldesi St. Tropez'de model arkadaşı Natasha Poly'nin doğum gününün kutlandığı yatta inerken görüntülenmişti.

Vodianova'nın bugünkü hayatı kelimenin tam anlamıyla peri masalı gibi.. Ama model olmadan önce ciddi bir yoksullukla mücadele ediyordu.

PAZAR TEZGAHINDA SEBZE VE MEYVE SATARKEN KEŞFEDİLDİ

Bugün dünyanın en güzel, en zengin ve en mutlu kadınlarından biri olarak bilinen Vodianova, 15 yaşına gelinceye kadar yoksul bir hayat sürüyordu.

Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde dünyaya gelen "Süpernova" ve tüm ailesi, babaları tarafından terk edildi. Sonradan annesinin evlendiği üvey babası da onlara kelimenin tam anlamıyla gün yüzü göstermedi.

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Natalia o sıralarda annesi Larisa ile birlikte o zamanki adı Gorky olan kentte pazar tezgahında sebze ve meyve satıyordu.

O dönemde yanı 90'lı yılların ikinci yarısında Natalia ile ailesi çok da iyi bir durumda değildi ekonomik olarak. Öyle ki bir sonraki öğünde yiyecek bir şeyler bulup bulamayacaklarını kendileri bile bilmiyordu.

Güzelliği ve endamıyla bir model ajanının dikkatini çektiği an ise Natalia'nın hayatının değiştiği ilk andı.

O sırada Natalia 15 yaşındaydı. Annesinin işi hiç kolay değildi. Çünkü Natalia ile birlikte üvey kardeşleri Oksana ve Kristina'ya bakması gerekiyordu. Üstelik Oksana otizmliydi.

Yani özel bir bakım gerekiyordu.

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DAHA 17 YAŞINA GELMEDEN KARİYERİNDE İLERLEMEYE BAŞLADI

Natalia, daha 17 yaşına gelmeden ünlü bir ajansla anlaşma imzaladı. Sonra da memleketinden ayrılıp Paris'e gitti. Zaten ondan sonra da moda dünyasında kimse onu tutamadı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Yoksulluk içinde yaşayan o küçük kız kısa sürede dünyanın sayılı modelleri arasına girdi.

İLK KOCASI İNGİLİZ EMLAK KRALI

Bu arada Natalia'nın özel hayatı da hareketlendi şöhretiyle birlikte. Soylu bir aileden gelen İngiliz emlak kralı Justin Portman ile ilk evliliğini yaptı.

En büyük çocuğu Lucas'ı kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı. Bu evlilikten daha sonra Neva adında bir kız ve Victor adında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

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Natalia, kızına ilk kocasıyla evlendiği Rusya'nın St Petersburg kentinden geçen nehrin yani Neva'nın adını vermişti.

Zaten sık sık çocuklarını alıp Rusya'ya giden Natalia, şu sıralar ikinci kocasıyla Fransa'da yaşıyor. Ama birkaç röportajında gerekirse Moskova'da yaşayabileceğini de söylemişti. Özetle Natalia, uzaklarda bambaşka bir hayat sürse de doğduğu ülkeyi hiç unutmadı.

Natalia Vodianova ile birlikte üç çocuk sahibi olduğu Justin Portman'ın evliliği 2011 yılında sona erdi.

BOŞANDIĞI YIL YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Natalia Vodianova aynı yıl Fransız iş insanı Antoine Arnault ile aşk yaşamaya başladı. Çift nişanlandı bu arada iki tane de çocuk sahibi oldu.

Vodianova ile Arnault, 2020 yılında resmi nikah kıyıp evlendiler. Ünlü model o mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu arada küçük bir not... Antoine Arnault'nun babası Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'u bir süre önce tahtından etmişti. Supernova'nın evlendiği Antoine Arnault da büyük bir şirketin CEO'su.

BİR YARDIM VAKFI KURDU: Natalia Vodianova sadece pırıltılı dünyada yaptıklarıyla tanınmıyor. Otizmli kardeşi Oksana'dan ilham alarak kurduğu ve bu durumdai çocuklar için faaliyet gösteren Naked Heart adlı bir yardım vakfının da kurucusu.