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Paris'te tarihi gece

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Eser Yenenler
Pariste tarihi gece
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 08:47

Roland Garros erkekler finalindeki büyük heyecana Türkiye’den ünlü isimler de ortak oldu. İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz’ın zafer sevinci yaşadığı tarihi karşılaşmayı yerinde izleyenler arasında Hande Erçel-Hakan Sabancı ile Berfu-Eser Yenenler çiftleri de vardı.

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5 SAAT 29 DAKİKANIN SONUNDA GELEN ZAFER

Paris’te düzenlenen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) önceki gün final heyecanı yaşandı. Tek erkekler finalinde, dünya sıralamasında 1 numara olan İtalyan Jannik Sinner ile ikinci sıradaki İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sinner’i 3-2 mağlup eden Alcaraz, şampiyonluğa uzandı. 5 saat 29 dakika süren maçı yerinde izleyenler arasında Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.

Pariste tarihi gece

NE KADAR ŞANSLIYIZ

Berfu Yenenler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak duygularını dile getirdi: “Bu tarihi güne şahitlik ettiğime inanamıyorum. 10 senesini kortlarda harcamış küçük Berfu’ya kocaman sarıldım resmen bugün. Bunu hak etmiştin küçük kız be! Kocamı da aldım, 40 yaşında tenise başlattım.”

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Pariste tarihi gece



Yenenler, evlilik yıldönümlerini bu maçı izleyerek kutladıklarını söyledi: “Nasıl şanslıyız Roland Garros’un en uzun erkekler final maçını izledik. Üstelik bir de evlilik yıldönümümüzde. Şansımız daim olsun. Çocuklarımın da fotoğraflarını aldım, bir toprak korta sürttüm. Kan çeker, bir şey çeker, buraya not edildi.”

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Eser Yenenler

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