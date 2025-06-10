Paris'te tarihi gece

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5 SAAT 29 DAKİKANIN SONUNDA GELEN ZAFER
Paris’te düzenlenen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) önceki gün final heyecanı yaşandı. Tek erkekler finalinde, dünya sıralamasında 1 numara olan İtalyan Jannik Sinner ile ikinci sıradaki İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sinner’i 3-2 mağlup eden Alcaraz, şampiyonluğa uzandı. 5 saat 29 dakika süren maçı yerinde izleyenler arasında Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.
NE KADAR ŞANSLIYIZ
Berfu Yenenler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak duygularını dile getirdi: “Bu tarihi güne şahitlik ettiğime inanamıyorum. 10 senesini kortlarda harcamış küçük Berfu’ya kocaman sarıldım resmen bugün. Bunu hak etmiştin küçük kız be! Kocamı da aldım, 40 yaşında tenise başlattım.”