Paris'te tarihi gece

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5 SAAT 29 DAKİKANIN SONUNDA GELEN ZAFER



Paris’te düzenlenen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) önceki gün final heyecanı yaşandı. Tek erkekler finalinde, dünya sıralamasında 1 numara olan İtalyan Jannik Sinner ile ikinci sıradaki İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Sinner’i 3-2 mağlup eden Alcaraz, şampiyonluğa uzandı. 5 saat 29 dakika süren maçı yerinde izleyenler arasında Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.

NE KADAR ŞANSLIYIZ

Berfu Yenenler, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak duygularını dile getirdi: “Bu tarihi güne şahitlik ettiğime inanamıyorum. 10 senesini kortlarda harcamış küçük Berfu’ya kocaman sarıldım resmen bugün. Bunu hak etmiştin küçük kız be! Kocamı da aldım, 40 yaşında tenise başlattım.”

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Yenenler, evlilik yıldönümlerini bu maçı izleyerek kutladıklarını söyledi: “Nasıl şanslıyız Roland Garros’un en uzun erkekler final maçını izledik. Üstelik bir de evlilik yıldönümümüzde. Şansımız daim olsun. Çocuklarımın da fotoğraflarını aldım, bir toprak korta sürttüm. Kan çeker, bir şey çeker, buraya not edildi.”