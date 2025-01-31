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Paris’te buluştular

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#Hande Erçel#Tuba Büyüküstün#Paris Moda Haftası
Paris’te buluştular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:03

Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda bir araya geldi.

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Ünlü oyuncular, Elie Saab’ın moda haftası kapsamında düzenlenen defilesine katıldı. Defilede Hande Erçel ile Eva Longoria yan yana oturdu.

Dünyaca ünlü oyuncu önceki yıl Cannes’da bir dondurma markasının etkinliğinde fiziğine hayran kaldığı Erçel’le poz verdi.

Paris’te buluştular

Siyahlar içerisindeki sade ve zarif bir kombinle etkinliğe katılan Tuba Büyüküstün de stiliyle övgü topladı.

Ünlü oyuncuya sosyal medya kullanıcılarından, “Çok şık görünüyor”, “Sade ve şık olmayı başarmış”, “Çok havalı” gibi yorumlar geldi.

Paris’te buluştular


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#Hande Erçel#Tuba Büyüküstün#Paris Moda Haftası

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