Paris’te buluştular

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Ünlü oyuncular, Elie Saab’ın moda haftası kapsamında düzenlenen defilesine katıldı. Defilede Hande Erçel ile Eva Longoria yan yana oturdu.

Dünyaca ünlü oyuncu önceki yıl Cannes’da bir dondurma markasının etkinliğinde fiziğine hayran kaldığı Erçel’le poz verdi.

Siyahlar içerisindeki sade ve zarif bir kombinle etkinliğe katılan Tuba Büyüküstün de stiliyle övgü topladı.

Ünlü oyuncuya sosyal medya kullanıcılarından, “Çok şık görünüyor”, “Sade ve şık olmayı başarmış”, “Çok havalı” gibi yorumlar geldi.