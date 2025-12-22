×
Paris'te aşk tatili

Güncelleme Tarihi:

#Berk Atan#Gökçe Akyıldız#Paris
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 10:24

Berk Atan-Gökçe Akyıldız aşkı havalimanında çekilen fotoğraflarla belgelendi.

“Gönül Dağı”nın başrol oyuncusu Berk Atan’ın avukat rolüyle diziye katılan Gökçe Akyıldız’la aşk yaşadığı iddiası doğru çıktı. Birlikte Paris’e giden sevgililer, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna “Diyelim tabii” yanıtını veren Berk Atan, Paris tatili için “2 gün oradaydık. Ben gitmemiştim daha önce, Gökçe rehberlik etti bana” dedi. İlişkinin nasıl başladığı sorusu üzerine de Gökçe Akyıldız “Böyle planlamamıştık, sette denk geldik, sonra akışta...” diyerek güldü.

