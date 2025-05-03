Paris’te aşk değil düet buluşması

Haberin Devamı

AŞK hayatıyla çok konuşulan Sinan Akçıl’ın adı son olarak meslektaşı Ece Mumay’la anıldı. Müzik dünyasının popüler isimlerinden Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Paris’e gitti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında Paris’te gittiği bir müzede çekilen fotoğrafını paylaştı. Akçıl’ın genç meslektaşı Ece Mumay’ın da aynı tarihte aynı müzeden fotoğraf atması ikilinin “aşk şehri” Paris’te buluştuğu ve ilişki yaşadıkları şeklinde yorumlandı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Akçıl ve Mumay’ın “Felaket” adlı yeni bir şarkıda düet yaptığı öğrenildi. Söz ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Esad Fidan’a ait şarkı için birlikte stüdyoya giren ikili, 4 Mayıs’ta da klip için kamera karşısına geçecek. “Felaket”, Sinan Akçıl’ın 16 Mayıs’ta çıkaracağı maxi single’da yer alacak. Çalışmada ayrıca yine Akçıl’ın bestelediği, düzenlemesi ise Efe Can’a ait “Kimlesin” şarkısına da yer verilecek.



ALMANYA’DA ÖDÜL ALACAKLAR



Sinan Akçıl ve Ece Mumay, yeni şarkının yanında ödül heyecanı da yaşıyor. İki şarkıcı, 31 Mayıs’ta Almanya’nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek Big Apple Orta Doğu Müzik Ödülleri’nde ödül alacak. Organizasyonda Akçıl’a ‘en iyi besteci ve erkek şarkıcı’, Mumay’a da ‘en iyi genç artist’ ödülleri takdim edilecek. 7 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek ödül töreni, Rudolf Weber Arena’da gerçekleşecek. Törende ayrıca Romanya’dan Costi, İran’dan Tohi, “Ayşe” şarkısıyla adından söz ettiren Khaled, Arap dünyasının ünlü kadın şarkıcısı Haifa Wehbe ve DJ Burak Yeter de ödül alacak. Sinan Akçıl ve Ece Mumay, düet çalışmaları “Felaket”i ilk kez bu özel gecede sahnede seslendirecek.

Haberin Devamı

Klip için kampa girdiler

Ece Mumay, yeni şarkının klibi için özel bir kostüm diktirdi ve forma girmek amacıyla spor kampına girdi. Sinan Akçıl, klip çekimleri öncesinde her akşam spor eğitmeni Batuhan Kuru ile antrenman yapıyor.