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Paris’te aşk çekimi

Güncelleme Tarihi:

#Barış Arduç#Harper’S Bazaar Arabia#Razane Jammal
Paris’te aşk çekimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 09:45

ORTA Doğu’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Barış Arduç, Harper’s Bazaar Arabia dergisinin 200’üncü sayısına kapak oldu. ‘

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Aşk’ temalı sayı için Paris’te objektif karşısına geçen Arduç’a Razane Jammal da eşlik etti. Dergiye röportaj veren oyuncu, “Aşk senin için ne ifade ediyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem, çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz.”

KİMYA SETTE OLUŞUYOR

“Daha önce hiç çalışmadığın bir partnerle ekranda uyumu/kimyayı nasıl yakalıyorsun?” sorusuna da ünlü ismin yanıtı şöyle oldu: “Yeni bir partnerle ekranda uyumu yakalamak, işin en önemli süreçlerinden biri. Sohbetler, fikir alışverişleri ve prova süreçleri sayesinde hem birbirimizi hem de karakterlere olan yaklaşımımızı daha iyi anlıyoruz. Asıl kimya ise sette, günler ilerledikçe doğal bir şekilde oluşuyor ve gelişiyor. Tabii ki bu her zaman kolay bir süreç değil, ancak doğru enerjiyi yakaladığımızda, ortaya gerçekten etkileyi-
ci ve başarılı işler çıkıyor.”

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DUYGULARI DERİN YAŞIYORUZ

Barış Arduç, röportajında Türk projelerinin başarısı hakkında da konuştu: “Türk hikâye anlatıcılığını diğerlerinden ayıran en önemli şey, yaşadığımız coğrafyanın zengin duygusal dokusu. Biz, kederi de mutluluğu da derinlemesine hissetmeyi seven bir toplumuz. Duygulara bu kadar açık olmak, hayata ve insan ilişkilerine dair daha güçlü bir anlayış geliştirmemizi sağlıyor. İşte bu yüzden hikâyeler de o oranda gerçekçi ve etkileyici hale geliyor.”

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#Barış Arduç#Harper’S Bazaar Arabia#Razane Jammal

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