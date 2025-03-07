Paris’e Türk çıkarması

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SON dönemde Barış Arduç’la birlikte rol aldığı ‘Rüzgâra Bırak’ filmiyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü Balmain markasının Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede boy gösterdi. Oyuncu, derin göğüs dekolteli, siyah deri elbisesiyle defilenin kırmızı halısında dünya basınının ilgi odağı oldu. Hande Erçel, defileyi şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile birlikte ön sıradan izledi. Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing, oyuncuya “Bu elbise tam senlik” diyerek iltifat etti.



Dior’un davetlisi Tuba



Tuba Büyüküstün de Paris Moda Haftası’nın Türk yıldızları arasındaydı. Büyüküstün, Dior’un sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı defileye davetli olarak katıldı. Ünlü oyuncu, siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla beğeni topladı. Tuba Büyüküstün’ün sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına “Çok güzelsin”, “Harika görünüyorsun”, “Ayrı bir aurası var”, “Yine harika”, “Asil kadın” şeklinde yorumlar yazıldı.