×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Paris’e Türk çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Hande Erçel#Paris Moda Haftası
Paris’e Türk çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 07:28

Paris Moda Haftası dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. Moda haftasına Türkiye’den Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün de katıldı.

Haberin Devamı

SON dönemde Barış Arduç’la birlikte rol aldığı ‘Rüzgâra Bırak’ filmiyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü Balmain markasının Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede boy gösterdi. Oyuncu, derin göğüs dekolteli, siyah deri elbisesiyle defilenin kırmızı halısında dünya basınının ilgi odağı oldu. Hande Erçel, defileyi şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile birlikte ön sıradan izledi. Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing, oyuncuya “Bu elbise tam senlik” diyerek iltifat etti.

Dior’un davetlisi Tuba

Tuba Büyüküstün de Paris Moda Haftası’nın Türk yıldızları arasındaydı. Büyüküstün, Dior’un sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı defileye davetli olarak katıldı. Ünlü oyuncu, siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla beğeni topladı. Tuba Büyüküstün’ün sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına “Çok güzelsin”, “Harika görünüyorsun”, “Ayrı bir aurası var”, “Yine harika”, “Asil kadın” şeklinde yorumlar yazıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuba Büyüküstün#Hande Erçel#Paris Moda Haftası

BAKMADAN GEÇME!