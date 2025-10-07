Paris tarzı

Haberin Devamı

Çizme yanlış tercih

Moda haftalarının son günlerine yaklaşırken, Alessandro Michele kreatif direktörlüğündeki Valentino defilesinde Tuba Büyüküstün de davetliler arasındaydı.

Ünlülerin davete koleksiyondan kıyafetlerle katılması prestij göstergesidir ve tasarımı seçme şansları pek yoktur.

Tuba Büyüküstün de genel olarak fena değil ama keşke çizme yerine topuklu bir model giydirmeyi tercih etselermiş.

O çantayı ise not alın bir kenara. Gelecek sezonun en hit parçası olacak. Demedi demeyin!

70’ler etkisi

Defilelerindeki styling’i ile hep adından söz ettirmeyi başaran Alessandro Michele yine kendi tarzını ortaya koymuş. Edis ile müthiş bir ikili olmuşlar.

Bu parçaların defile koleksiyonu olduğunu göz ardı etmeden yorumlarsak; 70’leri yansıtan müthiş bir stil olmuş.

Ama sokakta bu kıyafetle dolaşan erkek görmek ister miyim? Yurtdışı haricinde kesinlikle hayır!

Edis’i Paris Moda Haftası’nda görmek gurur verici. Bu, bundan sonra onu moda tarafında daha çok göreceğimiz anlamına geliyor.

Siyah çorap olmamış

Bu sene moda tarihinde bir ilke tanıklık ettik.

Tüm moda evlerinde köklü kreatif direktör değişikliği vardı ve sezonun en merakla beklenen defilelerinden biri de Pierpaolo Piccioli’nin başına geçtiği Balenciaga defilesiydi.

Defileye katılan birçok önemli Hollywood yıldızının yanında Afra Saraçoğlu da izleyiciler arasındaki yerini aldı.

Herkese koleksiyondan beyaz bir parça giydirilmişti.

Afra’ya seçilen modele bayıldım. Çok da güzel taşımış.

Sadece beyaz elbise-siyah çorap ikilisini oldum olası sevemiyorum. Gözümü tek rahatsız eden bu oldu.