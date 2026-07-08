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Paris buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Paris Moda Haftası#Defile
Paris buluşması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:44

OYUNCU Hande Erçel, moda dünyasının prestijli organizasyonlarından Paris Haute Couture Moda Haftası’na katıldı.

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 Etkinlik kapsamında düzenlenen Iris van Herpen defilesini izleyen Erçel, dünyaca ünlü Filipinli stil ikonu ve oyuncu Heart Evangelista ile yan yana geldi.

Tanışarak bir süre sohbet eden iki ünlü isim, objektiflere birlikte poz verdi.

Paris buluşması

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#Hande Erçel#Paris Moda Haftası#Defile

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