Pari Dukovic “İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu” Sergisi ile İstanbul’a geliyor.

Pari Dukovic'in lensinden yakalanan her bir kare, sanatçının fotoğrafçılık tutkusunu, büyümesini ve dünyayı belgeleme arzusunu yansıtıyor. İstanbul doğumlu Pari Dukovic, kariyeri boyunca Hollywood yıldızları, dünya liderleri, sanatçılar, sporcular ve müzisyenler gibi birçok ünlü ismin portrelerini çekmiş bir sanatçıdır. Aynı zamanda, TIME dergisinin en genç kadrolu fotoğrafçısı ünvanına sahip olan Dukovic, hayatında önemli bir rol oynayan iki büyük şehir olan İstanbul ve New York’un yanı sıra tanıştığı insanları ve yakaladığı anları görsel bir anlatımla sunuyor.

Kariyeri boyunca Barack Obama , Donald Trump, Prince Harry and Meghan Markle, Kim Kardashian, Taylor Swift, Jon Bon Jovi, Lionel Messi, Mark Zuckerberg, Karl Lagerfeld, Jeff Bezos, Pharrell Williams, Stevie Wonder, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Lebron James, Kobe Bryant, Roger Federer, Serena Williams, Michael Douglas, Lady Gaga, Daniel Craig, Rami Malek, The Weeknd, Nicki Minaj gibi dünyaca birçok ünlü ismi fotoğraflayan Dukovic, Barack Obama’nın anı kitabı "A Promised Land"in kapağını ve NASCAR efsanesi Jimmie Johnson’ın son kitabının kapağını fotoğraflamıştır. Pari Dukovic 'in parlak fotoğrafçılık kariyerinden seçilen 65 seçkin eser, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren görülebilir.