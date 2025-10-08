Para gerçekten de parayı çekti... Çalıştığı bir yana yattığı yerden de milyonlar kazandı!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 16:03

Bazı durumlarda gerçekten de "para, parayı çekiyor..." Özellikle de gösteri dünyasının ünlüleri söz konusu olduğunda... Öyle ki bazen yıllar önce yaptıkları işlerden bile hatırı sayılır kazanç elde edebiliyorlar.

Tıpkı Victoria Beckham gibi!

Kocası David Beckham ile yarım milyar dolarlık bir imparatorluk kuran Victoria, artık moda dünyasının yıldızı.

Kurduğu moda ve kozmetik markası her ne kadar başlarda mali olarak zorlansa da David'in desteğiyle bu durumu toparladı.

Geçtiğimiz aylarda da kendi markasına ait bir göz kalemi sayesinde dakika başına para kazanan Victoria'ya finansal anlamda bir güzel haber daha geldi.

VEDA ETTİĞİ MÜZİK DÜNYASINDAN 1 MİLYONUN ÜZERİNDE PARA KAZANDI
Artık müzik dünyasına çoktan veda etmiş olmasına rağmen Spice Girls (Baharat Kızlar) döneminden bir yılda 1. 7 milyon sterlin kazandı!

51 yaşındaki Beckham, telif hakları sayesinde çoktan veda ettiği müzik piyasasından para kazanmaya devam ediyor.

Spice Girls'ün ilk albümü geçen yılın ekim ayında plak formatında yeniden yayınlandı. Bu albümde yer alan Never Give Up on the Good Times adlı şarkı, bir Noel reklamında kullanıldı.

Grup dağılmasına rağmen telif hakları koruma altında olduğundan bir dönem fırtına gibi esen Spice Girls ekibi de para kazanmaya devam ediyor.

Spice Girls grubu, 1994 yılında kuruldu. Grupta Victoria Beckham dışında Mel B, Melanie C. Emma Bunton ve Geri Halliwell yer alıyordu. Kariyerleri boyunca dünya çapında 100 milyon albüm satan Spice Girls grubu, 2000'lerde aralıklarla varlığını sürdürse de 2019 yılında kesin olarak dağıldı.

GÖZ KALEMLERİNDEN HATIRI SAYILIR GELİR ELDE ETTİ
Geçtiğimiz ağustos ayında Victoria'nın şirketinin bir yılda 112.7 milyon sterlin ciro yaptığı ortaya çıktı. Üstelik de bu kazanç, öyle büyük büyük parçalardan değil tanıtımı sosyal medya aracılığıyla yapılan göz kalemlerinden geldi.

Göz kalemlerinin fiyatı sadece 32 sterlin. Ancak 30 saniyede bir bu göz kalemlerinden satıldı. Bir başka deyişle "damlalar birikti ve göl oldu."

ORTAK SERVETLERİ 500 MİLYON STERLİN
Küçük bir hatırlatma yapalım yeri gelmişken... Beckham çiftinin büyük serveti bu yılın mayıs ayında tescillendi...

Ünlü çift, The Sunday Times gazetesinin hazırladığı geleneksel Zenginler Listesi'ne girdi Victoria ve David Beckham… Ortak servetleri ise 500 milyon sterlin..

Beckham çifti aynı listeye ilk kez 2002 yılında 35 milyon sterlinlik servetleri ile girmişti.

