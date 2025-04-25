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Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor!

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#Papa Francis#Conclave#Konsey
Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor
Gözde Hatunoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 11:31

Katolik dünyası 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in yasını tutmaya devam ediyor. Kiliseyi modernleştirme hamleleriyle tanınan ve dünya çapında çok sevilen ruhani liderin ölümü dünya çapında büyük gündem yaratmıştı.

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Katolik kilisesi, Papa Francis'in ölümünün ardından 12 yıl sonra ilk kez papalık seçimi için hazırlık yapmaya başlamışken konuyla ilgili bir ilginç gelişme daha dikkat çekti.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

PAPA FRANCİS ÖLDÜKTEN SONRA İZLEYİCİLER OSCAR'LI FİLME KOŞTU

Eleştirmenlerden tam not alan ve 2025 Oscar töreninde de En İyi Film dahil sekiz Oscar adaylığı kazanan ve En İyi Uyarlama Senaryo dalında ödüle uzanan Conclave (Konsey) filmi son birkaç günde izlenme rekorları kırdı.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

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Sinema solanlarında gösterildikten sonra dijital platformlarda da yayınlanmaya başlayan filmin izlenme sayısında Papa Francis’in ölüm haberiyle birlikte % 283'lük büyük bir artış yaşandı.

FİLM PAPALIK SEÇİMİNİ ANLATIYORDU, MERAK EDEN İZLEMEK İSTİYOR

Ralph Fiennes'in başrol oynadığı 2024 yapımı gerilim filmi, dünyanın en önemli Katolik Kardinallerinin yeni Papa'ya oy vermek için Vatikan'da bir araya gelmesini konu alıyor.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

Filmin senaryosunun aynısı Francis'in 88 yaşında ölmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün ve hafta içinde gerçek hayatta da yaşanacak.

Yani Katolik Kardinaller yeni liderlerini seçmek için Vakitan’da toplanacak ve bu çok gizli toplantı ve oy verme işlemi bitince yeni Papa dünyaya ilan edilecek.

FİLMİN ADI DA SEÇİM İÇİN TOPLANAN "KONSEY"DEN GELİYOR

Konsey filmi de işte bu gizli buluşmayı ve din adamlarının oy verirken yaşadığı süreci anlatıyordu.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

Conclave filmi Papa'nın ölümünün duyurulmasından bir gün önce, 20 Nisan'da yaklaşık 1,8 milyon izlenmedeyken bu sayı bir gün sonra 6,9 milyona çıktı.

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Konsey, papalık seçimi için toplantı düzenlemekle görevlendirilen Kardinal Thomas Lawrence'ı (Ralph Fiennes) konu alan Robert Harris'in 2016 tarihli romanından uyarlandı.

FİLM VATİKAN'IN SIRLARINI ANLATIYORDU

Filmde Kardinal Thomas Lawrence papalık seçimi için din adamlarını Vatikan’da toplarken birçok önemli adayın etrafında dönen çeşitli skandalları ve sırları öğreniyordu.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

Filmin son birkaç günde bu kadar çok ilgi görmesinin temel sebebi papalık seçiminin nasıl yapıldığını anlatması.

Şu anda bu seçimleri merak eden sayısız insan konusu bire bir aynı olan Konsey filmini izlemek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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FİLMİN OYUNCULARI HASTANEYE KALDIRILAN PAPA FRANCİS'E ŞİFA DİLEMİŞTİ

Filmin Oscar öncesi yürütülen tanıtım çalışmaları da yine Papa Francis’in zatürre hastalığı yüzünden hastaneye kaldırıldığı döneme denk gelmişti.

Papa öldü, Oscar’lı film kıymete bindi… İzlenme rekorları kırıyor

O günlerde düzenlenen diğer ödül törenlerinde filmin oyuncuları konuşmalarını yaparlarken sık sık konuyu dile getirmiş ve sözlerine "Öncelikle Papa Francis'e acil şifalar diliyoruz” diyerek başlamıştı.

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#Papa Francis#Conclave#Konsey

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