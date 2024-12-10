Pantene Altın Kelebek'te Yeşilçam efsaneleri ayakta alkışlandı

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YARIM ASIRLIK GELENEK

Hürriyet Gazetesi ile Pantene iş birliğiyle düzenlenen ve yarım asırlık bir gelenek haline gelen Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek, 50’nci yılında da televizyon, eğlence ve müzik dünyasının ‘ışıldayan’larını ödülleriyle buluşturdu. Önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen tören, büyüleyici dans performansları, sıra dışı sahne tasarımı, geçmişten günümüze uzanan sahne şovları ve yıla damgasını vuran özel ödülleriyle izleyenlere unutulmaz saatler yaşattı.

USTALARA ÖZEL ÖDÜLLER

Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği törenin sürprizleri arasında 50. yıl özel ödülleri de vardı. Özel ödüllerin takdimi, Türk sinemasının efsanelerine teşekkür videosuyla başladı. Yeşilçam’ın efsanevi isimleri Türkan Şoray, Emel Sayın, Ediz Hun, Perihan Savaş, İzzet Günay ve Göksel Arsoy adına oğlu Gökhan Arsoy sahneye davet edildi. Geceye katılamayan Ahmet Mekin, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Kadir İnanır’a teşekkür edilirken, duayen isimler ayakta dakikalarca alkışlandı.

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En çok Altın Kelebek Türkan Şoray’ın

Altın Kelebek’i en çok kazanan sanatçı olarak ödül tarihine damga vuran Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, bu kez ‘50. yıl özel ödülü’nü almak için sahnedeydi.

Ediz Hun

Olağanüstü gece

“Hakikaten olağanüstü, mükemmel bir gece tertip edilmiş. Altın Kelebek ve Hürriyet çalışanlarına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çok mutluyuz sizlerin huzurunda olmaktan ve bu nazik ödülü almış olmaktan. Sizler de lütfettiniz geldiniz, sizlere şükranlarımı iletiyorum. 2025 yılı tüm sevdiklerinize güzellikler getirmesini temenni ederim.”

Perihan Savaş

Kalbim pır pır

“Bu gece burada olduğum için genç arkadaşlar gibi kalbim pır pır. 1973’te ilk Altın Kelebek’i aldım ve 16 yaşındayım. 35’inci yılda da aldım. Bu da 50’nci yıl Altın Kelebek’im. Bu kadar önemli olup uzun sürmesinin nedeni de halkın oylarıyla birlikte seçilmesi. 71’de sinemaya geçtim. Ama benden önce sinemaya emek veren bu güzel insanların önünde huzurlarınızla saygıyla eğilmek istiyorum. İyi ki varlar.”

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Türkan Şoray

Kelebek sevgi demek

“Şu an dünü ve bugünü yaşıyor gibiyim. Yıllarca Altın Kelebek heyecanı yaşadım. 50. yılı kutlu olsun, aynı güzellikle devam etsin. Kelebek, sevgi demek. Kelebek, mutluluk, barış simgesi. Dünyada savaşlar olmasın. Çocuklar ölmesin.”

Emel Sayın

Sonsuza kadar var olsun

“Altın Kelebek’in ilk ödül töreninde ben yine sahnedeydim. 50 yıl geçmiş ve 50’nci yılında yine Altın Kelebek almak üzere

sizlerle birlikte olmak inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum. Sanat, sanatçılar ve Altın Kelebek sonsuza kadar var olsun.”

İzzet Günay

Bir araya gelince heyecanlanıyoruz

“Böyle etkinliklerde bir araya gelince çok heyecanlanıyoruz. Maalesef sanatçılar birbirleriyle çok az görüşebiliyor. Türkan ile ilk Altın Portakal’ı alan sanatçılarız. O Altın Portakal’dan yalnız iki kişi hayattayız; Türkan ve ben, 64 yılıydı. Altın Kelebek’in 50’nci yılını canı yürekten kutluyorum. Bütün genç arkadaşları da kutlayıp nice Kelebek’ler diliyorum.”

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Gökhan Arsoy

Oğlu aldı

Göksel Arsoy’un ödülünü alan oğlu Gökhan Arsoy, şöyle konuştu: “Babam gribal enfeksiyon geçirdiği için gelemedi ama hepinize sevgi ve saygısını iletti. Ödülü Altın Çocuk Göksel Arsoy adına alıyorum.”

Diva stili

Sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, ‘50. yıl özel ödülü’ aldığı geceye yeşiller içinde katıldı. Uzun bir konuşma yapan sanatçı, “Efendim teveccüh buyurmuşlar ve bendenizi seçmişler. Herkesin önünde en kalbi duygularımla eğiliyorum. Lütfen kabul buyurunuz” dedi.

Atatürk’lü açılış

Işıltılı tören, Dans Fabrika ve HT Film tarafından hazırlanan özel açılış şovuyla büyük ses getirdi. 120 kişilik dans ekibi, 70’lerden 80’lere, 90’lardan 2000’lere farklı dönemlerin ikonik müzikleri eşliğinde görkemli bir dans şovu sundu. Şovun finalinde yer alan Atatürk ve Türk bayrağı görseli uzun süre alkışlandı.

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Akıllardan silinmeyecek performans

Türk mizahının usta ismi Ata Demirer, nostaljik ve eğlenceli şovuyla geceye renk kattı. Sahneye “Arapsaçı” şarkısıyla çıkan ünlü komedyen, kendine özgü tarzıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Demirer, şovunu “Bahçe Duvarından Aştım” ile noktaladı.

Gözden Kaçmasın Ata Demirer 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahnesinde Haberi görüntüle

Altın düet

Pop müziğin usta ismi Erol Evgin, 50. yıl özel ödülü aldığı geceye şarkılarıyla da renk kattı. “Söyle Canım” ve “Sevdan Olmasa” şarkılarını seslendiren duayen sanatçı, “Bir de Bana Sor”u pop müziğin yükselen isimlerinden Selin’le birlikte seslendirdi.

Hande’den dinamik şov

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener gecede unutulmaz bir sahne şovuna imza attı.

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Sahneye dansçılarıyla beraber enerjik bir giriş yapan Hande Yener, “Sebastian” şarkısıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

Güçlü vokali ve dinamik sahne performansıyla izleyenleri etkileyen ünlü popçu, “Benden Bir Tane Daha Yok” ile devam ettiği gösterisini “Sopa” ile noktaladı.

Demet değil Mehmet olsaydım

‘En iyi kadın oyuncu’ seçilen Demet Evgar, teşekkür konuşmasında sektörde kadın olmanın zorluklarına değindi: “Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım işler biraz daha kolay olacaktı.”

Hak ettiği yerde

‘En iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Mert Yazıcıoğlu, “Sonunda ödül hak ettiği yeri buldu” dedi.

Dilber ışıldadı

Kanal D’de yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” ‘en iyi dizi’ seçildi.

Ödül, dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’ye takdim edildi. Özgür Masur’un imzasını taşıyan ışıltılı bir elbise giyen güzel oyuncu, “İnci Taneleri” ekibinin çekimlere devam ettiği için geceye katılamadığını dizideki repliğiyle anlattı: “Gördüğünüz gibi herkes yer içer, hesabı Dilber öder, buraya da ödülü almaya ben geldim. Tüm ekip burada olmak istedi, ancak set devam ediyor.”

Arabeskin starları

En iyi fantezi-arabesk kategorisinde ödüller Ebru Yaşar ve Hakan Altun’un oldu.

Ebru Yaşar heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Sayısız ödül aldım ama bugün karşınızda hâlâ o konservatuvarda okuyan 19 yaşındaki Ebru’nun heyecanını yaşıyorum.” Hakan Altun da Altın Kelebek’ini “Yaşasın arabesk severler” diyerek aldı.

Yıldızları parladı

Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü bu yıl Alisa Sezen Sever, Melis Minkari, Sümeyye Aydoğan ve Yiğit Koçak’ın oldu. Dört genç yetenek gecede hem şık kıyafetleri hem de teşekkür konuşmalarıyla parıldadı.