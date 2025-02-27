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Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu... 'Ağrım çok, yazacak gücüm yok'

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#Tanyeli#Oryantal#Pankreas Kanseri
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu... Ağrım çok, yazacak gücüm yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:40

Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, taburcu oluyor.

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Ünlü oryantal, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tanyeli "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazıcak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." dedi.

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#Tanyeli#Oryantal#Pankreas Kanseri

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