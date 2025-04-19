Gülsim Ali: Pamuklara sarılıp büyütülmedim

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GÜLSİM Ali, BeStyle Magazine dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelip oyunculuk yapan Ali “Aslında kolay bir yolculuk değildi. Ailemle birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiğimizde çok gençtim ama içimde hep bir merak, bir keşfetme arzusu vardı. Her şey yeni ama bir o kadar da cezbediciydi. Zaman zaman zorlandım elbette ama bugün dönüp baktığımda, o zorlukların beni ben yapan taşlar olduğunu görüyorum” dedi. Ali, oyunculuğun küçük yaşlardan beri hayali olduğunu vurguladı: “Çocukken içimde hep bir televizyon tutkusu vardı. Önce modellik serüveni başladı ama kamera arkasındaki dünya beni daha çok cezbetti. Hep farklı hayatlara dokunmak, başka başka kadınların ruhunu tanımak ve taşımak istedim. Oyunculuk bana bu imkânı verdi. Bu yüzden evet, içten içe hep bu hayalin peşindeydim.”



BU YAŞTAN SONRA ŞIMARMAM



Ünlü oyuncu “Ün kazandıkça hiç şımaracakmışsın gibi hissettiğin oluyor mu” sorusuna da şu yanıt verdi: “Açıkçası bu soruya kocaman bir ‘hayır’ diyebilirim. Elbette sevilmek, beğenilmek, takdir edilmek çok güzel duygular; insanın kalbini ısıtıyor. Ama ilginin büyüsü kadar, onunla gelen sorumluluğunda farkındayım. Ben öyle pamuklara sarılarak büyütülen biri olmadım. Çocukluğumda da hiçbir zaman şımartılmadım. Ailem hep yanımda oldu ama aynı zamanda güçlü durmayı, sorunlarla baş etmeyi de bana öğrettiler. Bu yaşıma kadar şımarmadım, bu yaştan sonra da şımaracağımı düşünmüyorum.”

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Gizemli kalmak benim tercihim

Gülsim Ali “Sosyal medyayı ölçülü kullanmaya çalışıyorum. Elbette sevenlerle buluşmak çok kıymetli ama kendimi korumayı da önemsiyorum. Hayatımın her anını paylaşmak bana göre değil. Biraz gizemli kalmak, sadece işimle görünür olmak tercihim” diye konuştu.

‘Daha az üzül Gülsim’

Gülsim Ali “Kariyer yolculuğuna başladığın 2012 yılına geri dönecek olsan, her şeye en baştan yine aynı şekilde mi başlardın? Yoksa mutlaka bazı şeyleri değiştirerek mi hareket etmek isterdin” sorusuna yanıt verdi: “Sanırım çoğunu aynı şekilde yapardım. Hatalarım da oldu ama onlar da beni ben yaptı. Belki bazı kararlarımda daha cesur olabilirdim belki ‘Daha az üzül Gülsim’ derdim ama bunların hepsi bir öğrenmeydi. Hayal ettiğim bir kariyer yolculuğum var. Çok çabaladım, çok istedim. Düştüğüm zaman kalkmasını bildim, sabrettim ve bekledim. Karşılığını da aldım, alıyorum. Beni seven o kadar çok insan var ki etrafımda. Ne onları ne de attığım adımları değiştirmek isterdim.”