Palyaço olarak sahnedeler

Tekin, oyunda Cüneyt Mete ve Turan Günay ile sahne alıyor. Üç yaşlı ve işsiz palyaçonun küçük bir iş ilanı için bir araya gelmesini anlatan oyun, yaşlılığın, unutulmuşluğun ve işsizliğin acı tatlı komedisini çiziyor. Metni Gökhan Kocaoğlu yönetiyor.

Tolga Tekin, oyunun provalardan fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“30 sene sonra bu üçlü tekrar beraber. Hem gülün, eğlenin hem de hüzünlenin istedik. 7-8 Kasım’da Mecidiyeköy’deki Torun Center’da Devlet Tiyatroları sahnesinde buluşmak dileğiyle.”