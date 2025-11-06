Palyaço olarak sahnedeler

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 08:29

KANAL D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da Müslüm karakterine hayat veren Tolga Tekin, “Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” oyununda palyaço oldu.

Tekin, oyunda Cüneyt Mete ve Turan Günay ile sahne alıyor. Üç yaşlı ve işsiz palyaçonun küçük bir iş ilanı için bir araya gelmesini anlatan oyun, yaşlılığın, unutulmuşluğun ve işsizliğin acı tatlı komedisini çiziyor. Metni Gökhan Kocaoğlu yönetiyor.

Tolga Tekin, oyunun provalardan fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“30 sene sonra bu üçlü tekrar beraber. Hem gülün, eğlenin hem de hüzünlenin istedik. 7-8 Kasım’da Mecidiyeköy’deki Torun Center’da Devlet Tiyatroları sahnesinde buluşmak dileğiyle.”

