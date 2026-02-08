Özgü Namal, Berlin’de dünya yıldızlarıyla yarışacak

Haberin Devamı

Özgü Namal, yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı “Sarı Zarflar-Gelbe Briefe” filmindeki performansıyla 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ‘en iyi oyuncu performansı’ dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi. 12-22 Şubat’ta düzenlenecek festivalde Namal’ın rakipleri arasında; Oscar’lı yıldız Juliette Binoche, Altın Küreli oyuncu Amy Adams ve Gümüş Ayı sahibi Sandra Hüller yer alıyor.

Özgü Namal’ın başrolü Tansu Biçer’le paylaştığı, ikilinin oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çifti canlandırdığı “Sarı Zarflar”ın dünya prömiyeri de festivalde yapılacak. Jüri başkanlığını dünyaca ünlü Alman yönetmen Wim Wenders’ın yapacağı festivalin ana yarışma bölümünde bu yıl 22 film izleyiciyle buluşacak.

