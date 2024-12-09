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Özge’nin taktiği: Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?

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#Özge Özpirinçci#Aras Bulut İynemli#Engin Öztürk
Özge’nin taktiği: Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:19

Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, önceki gece Kuruçeşme’deki Goose No.25 adlı mekândaydı.

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Eğlence sonrası mekândan çıkan ilk isim Özge Özpirinçci oldu. “Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?” diyerek basın mensuplarının yanına gelen ünlü oyuncunun, aslında arkadaşı Aras Bulut İynemli’ye soru yöneltilmemesi için dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığı fark edildi.

Özge’nin taktiği: Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız

İynemli de muhabirlerin “Aramızda bir sorun mu var? Neden bizimle röportaj yapmak istemiyorsunuz?” sorusuna “Bilmem, bir düşünmek lazım” diye yanıt verdi.
Özge’nin taktiği: Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız


 

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#Özge Özpirinçci#Aras Bulut İynemli#Engin Öztürk

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