Özge’nin taktiği: Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?

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Eğlence sonrası mekândan çıkan ilk isim Özge Özpirinçci oldu. “Nasıl yani, benimle röportaj yapmayacak mısınız?” diyerek basın mensuplarının yanına gelen ünlü oyuncunun, aslında arkadaşı Aras Bulut İynemli’ye soru yöneltilmemesi için dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığı fark edildi.



İynemli de muhabirlerin “Aramızda bir sorun mu var? Neden bizimle röportaj yapmak istemiyorsunuz?” sorusuna “Bilmem, bir düşünmek lazım” diye yanıt verdi.