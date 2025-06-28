Özge Ulusoy isyan etti: Bir türlü cezaevine dönmüyor

Haberin Devamı

Nişantaşı City’s’de görüntülenen ünlü model, babasının ölümüne neden olan Elif Nasır Nalbant hakkında, Yargıtay’ın ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onama kararından sonra konuştu.

Ulusoy, “Sıkıntılı süreçten geçiyorum. Adalet gereken kararları veriyor ama karşımızdaki insanlar bir şeyleri suistimal ve manipüle edip bir türlü cezaevine dönmüyor. Yargıtay cezayı onadı ama çeşitli bahanelerle izin alıyor. Bir de röportaj vermişler psikolojileri bozukmuş. Babamı kaybettiğim ilk doğum günümde göbek atarken video paylaştı. Arabasından sürekli video çekiyor. Hiç pişmanlık yok. Bir de beni suçlamaya kalkıyor, ‘Özge Ulusoy psikolojimizi bozdu’ diye. Onlarla ilgili hiçbir şey paylaşmadım ki” dedi.



BİZE ZAFER İŞARETİ YAPTI



Süreçle ilgili konuşan model, “Yargıtay 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onadı. Bilinçli taksirden ceza verdi.

Haberin Devamı

İlk tutuklandığında 2 ay yattı. İlk davada tahliye oldu, bize zafer işareti yaptı. Şimdi hapse dönmemek için beni suçlayıp kendini acındırıyor. Manipüle etmeye çalışıp hukuku, açık bulmaya çalışıyor. 2.5 yıldır nasıl yaşıyorum kimse bilmiyor” dedi.