×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Özge Ulusoy: Evlilik bana da sürpriz olur

Güncelleme Tarihi:

#Özge Ulusoy#Wedgala Wedding Fashion Show’#İzmir
Özge Ulusoy: Evlilik bana da sürpriz olur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 09:04

İzmir’de gelinlik ve abiye dünyasını buluşturan Wedgala Wedding Fashion Show’un 2. Günü Kaya İzmir Thermal’de gerçekleşti.

Haberin Devamı

Altın Duvak firmasının özel gelinlik ve abiye koleksiyonu Ece Gürsel ve Özge Ulusoy tarafından podyuma taşındı.

Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altın Duvak firmasının sahibi Celal Kalkan, uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini vurguladı. Özge Ulusoy da “2026’da evlilik olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evlilik olursa bana da sürpriz olur.”

Ece Gürsel ise yılbaşı dileklerini paylaşarak 2026’nın ilk haftasında yeni şarkısının çıkacağını söyledi:

“Bu kez farklı bir tarzla karşılarına çıkacağım. 2026’ya muhteşem bir şarkıyla gireceğim. En büyük dileğim ise ülke ve dünya adına barış, sağlık ve huzur.”

Özge Ulusoy: Evlilik bana da sürpriz olur

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Ulusoy#Wedgala Wedding Fashion Show’#İzmir

BAKMADAN GEÇME!