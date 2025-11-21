Özge Ulusoy: Evlilik bana da sürpriz olur

Haberin Devamı

Altın Duvak firmasının özel gelinlik ve abiye koleksiyonu Ece Gürsel ve Özge Ulusoy tarafından podyuma taşındı.



Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altın Duvak firmasının sahibi Celal Kalkan, uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini vurguladı. Özge Ulusoy da “2026’da evlilik olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evlilik olursa bana da sürpriz olur.”



Ece Gürsel ise yılbaşı dileklerini paylaşarak 2026’nın ilk haftasında yeni şarkısının çıkacağını söyledi:

“Bu kez farklı bir tarzla karşılarına çıkacağım. 2026’ya muhteşem bir şarkıyla gireceğim. En büyük dileğim ise ülke ve dünya adına barış, sağlık ve huzur.”