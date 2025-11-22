×
Özge Özpirinçci'den eşine övgü: Burak'ın güzelliğinden büyüleniyorum

#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#GAİN Kids
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 08:53

Özge Özpirinçci, GAİN Kids platformunun lansmanına eşi Burak Yamantürk’le katıldı.

Oyuncu, eşinin giyim stilini nasıl bulduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bir insanın bütün hallerini gördüğün, hayatın zorluklarını birlikte atlattığın zaman onu ne kadar çok sevdiğini anlıyorsun. Tabii ki dış görünüş bizim işimizin önemli bir parçası. Ama önemli olan birlikte hayat mücadelesini zarafetle verebilmek. Biz de öyle bir çiftiz. Bu konuda mütevazılık yapamayıp eşimin güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”

Buse Terim, İlker-Aslı Kızmaz, İbrahim-Nurdan Büyükak, Gizem Hatipoğlu, Gamze Karaman Keçeli ve Aslıhan Doğan Turan etkinliğe katılan ünlüler arasındaydı

 

