Özge Özpirinçci'den eşine övgü: Burak'ın güzelliğinden büyüleniyorum

Oyuncu, eşinin giyim stilini nasıl bulduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bir insanın bütün hallerini gördüğün, hayatın zorluklarını birlikte atlattığın zaman onu ne kadar çok sevdiğini anlıyorsun. Tabii ki dış görünüş bizim işimizin önemli bir parçası. Ama önemli olan birlikte hayat mücadelesini zarafetle verebilmek. Biz de öyle bir çiftiz. Bu konuda mütevazılık yapamayıp eşimin güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”

Buse Terim, İlker-Aslı Kızmaz, İbrahim-Nurdan Büyükak, Gizem Hatipoğlu, Gamze Karaman Keçeli ve Aslıhan Doğan Turan etkinliğe katılan ünlüler arasındaydı