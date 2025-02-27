Özçivit Ailesi'nin lüks arazi aracı... 1 yıl önce 5 milyon TL’ye aldı!

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Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 5 milyon TL değerindeki lüks arazi aracını sergiledi.

Ancak aracın tasarımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çöp kamyonuna benzetildi.

Mercedes-Benz Unimog marka aracı oyuncunun eşi Burak Özçivit’in dağ ve ormanda özellikle kış şartlarında kullanmak üzere bir yıl önce aldığı öğrenildi.

Dubai’den döndüler

Ünlü oyuncular, TRT’nin dijital platformu Tabii’nin Dubai’de düzenlenen dünya lansmanından Türkiye’ye döndü. Ahmet Kural ve İbrahim Çelikkol önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Gassal ihtiyacı varsa ben varım

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Ahmet Kural, “Gassal” projesi hakkında konuştu: “Daha öncesinde bu mesleğe karşı bir bilinmezlik vardı. Herkes gassal olmak istiyor. Allah korusun ama ihtiyaç olursa artık ben de biliyorum” dedi. Kural, “Çocuğum olduktan sonra cimrileştim” açıklaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Bence yeterince konuştuk.” (Behlül AYDIN)

PEMBELİ ÇELİKKOL

İbrahim Çelikkol, menajeriyle birlikte hızlı adımlarla havalimanından ayrıldı. Tarzıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu, pembe eşofmanıyla objektiflere yansıdı. Ancak sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Çelikkol, herhangi bir açıklama yapmadan yoluna devam etti. (Behlül AYDIN)

Yıldız Tilbe önceki akşam Cahide Palazzo adlı eğlence mekânında sahneye çıktı.

Saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluşan ünlü şarkıcı daha önce yüzünü kapatan taşlı bir maskeyle sahneye çıkmıştı. Tilbe bu kez yüzündeki yanıkları gizlemek için renkli bantlar kullandı.