Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelini Samar Dadgar'ı dövdü mü? İlk kez konuştu!

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Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuştu.

"Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum. Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.

