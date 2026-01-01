×
Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 09:55

ÜNLÜ şarkıcı Özcan Deniz’in eylül ayından beri kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı.

Kızı Yurda Gürler, ambulans görüntüsünü “dayan annem” notuyla paylaştı. Kadriye Deniz’in sağlık durumu hakkında son bilgileri yine kızı Yurda Gürler sosyal medyasından paylaştı.

Annesi için dua isteyen Gürler, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan herkese Allah’tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık” dedi.

Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda annesi ve abisiyle tüm bağlarını kopardığını, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’in yer aldığını açıklamıştı. Kadriye Deniz de benzer şekilde oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını dile getirmişti.

 

