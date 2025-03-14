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Özcan Deniz'in abisi Kanal D Haber'e konuştu: Vergi kaçırıyordu, ihbar ettim!

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Kanal D Haber
Özcan Denizin abisi Kanal D Habere konuştu: Vergi kaçırıyordu, ihbar ettim
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 14:28

Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatıldı. Kanal D Haber'e konuşan Ercan Deniz, "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, dizilerden ve konserlerden kazandığını tam olarak yansıtmıyor" dedi ve kardeşini ihbar ettiğini açıkladı.

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Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz kardeşi ile yıllarca birlikte çalıştı menajerliğini yaptı. Özcan Deniz'in abisi, kavgalı olduğu kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Resmi makamlara ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Ercan Deniz "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Melek Hanım'ı da ihbar edeceğim. Onu da ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım ben." dedi.

Özcan Denizin abisi Kanal D Habere konuştu: Vergi kaçırıyordu, ihbar ettim

'ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞATTILAR'

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Abisine göre Özcan Deniz'in geliri beyanının çok üstünde.

Ercan Deniz "4 senede 35 milyon gelir beyan etmiş. 4 senede 100 milyon kredi kart harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıca inşaatlara 100 milyon para yatırmış. Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. İçi boş şirketi bana devrettiler. Onlara, 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim." diye konuştu.

 

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Kanal D Haber

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